Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania Suceava, deputatul Ioan Catalin Nechifor, a solicitat Guvernului, intr-o conferinta de presa sustinuta la depozitul neconform de deseuri de la Falticeni, situat langa fosta groapa de gunoi a municipiului inchisa conform in mandatul sau de presedinte al Consiliului Judetean,…

- Deputatul PNL Antoneta Ionița afirma ca deși ministrul Sanatații Sorina Pintea susține ca nu a primit nicio solicitare pentru medicamente oncologice, Comisia de Oncohematologie pediatrica a transmis un document la minister.Citește și: SURSE - Varianta lui Ponta pentru prezidențiale face valuri…

- El a amintit ca parlamentarii Pro Romania vor vota la vedere pentru motiunea de cenzura, deoarece considera ca Romania are nevoie de un Guvern mult mai bun decat cel actual, dar totodata nu poate fi alaturi de partidele de dreapta. “Inca nu suntem si nu putem fi alaturi de partidele de dreapta!…

- Cozmin Gușa spune ca un singur politician ar putea sa provoace schimbarea Guvernului.„Moțiunea ar fi avut o singura șansa sa treaca daca din partea Pro Romania ar fi fost desemnat informal, ca nu se putea formal, inaintea moțiunii, cineva ca Mihai Tudose. Nu cineva precum Sorin Campeanu, dupa…

- ''Am demarat negocierile cu toate forțele politice reprezentate in Parlament. Moțiunea de cenzura nu este despre investirea unui nou Guvern, ci despre caderea Guvernului. Nu am discutat in negocierile pe care le-am avut cu Pro Romania despre formule de guvernare. Am discutat despre susținerea moțiunii…

- Traian Basescu a scris pe Facebook, in urma cu puțin timp, ca guvernul ar fi trebuit sa demisioneze. Fostul președinte al Romaniei a avertizat PNL - Alianța 2020 USR Plus și PMP ca o eventuala moțiune de cenzura ratata va consolida alianța PSD - ALDE la guvernare. Basescu a mai spus ca decat sa-și…

- Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi 24, ca Klaus Iohannis nu are adversari in momentul de fata in cursa pentru alegerile prezidentiale, fostul sef al statului spunand ca nici Calin Popescu Tariceanu, nici Dacian Ciolos, nici Liviu Dragnea nu il pot invinge pe actualul presedinte. "Dupa…

- Imprumutul de 3 miliarde de euro atras recent de Guvern "are cel mai mare cost din istoria Romaniei", dobanda fiind de aproximativ 2,2 miliarde de euro, a afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, presedintele Pro Romania, Victor Ponta. El a vorbit despre imprumutul "de 3 miliarde de euro…