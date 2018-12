Deputat PSD, propunere explozivă pentru jurnaliști In proiectul sau, deputatul propune contopirea celor doua forme de plata existente in prezent in presa - contractul de munca și contractul pe drepturi de autor. Valeriu Steriu spune ca proiectul sau e ”un balon de oxigen”. In propunere, propune contopirea celor doua contracte "scutind intr-o forma mult mai vizibila partea de drepturi de autor, dar asigurand ca orice jurnalist isi plateste contributia pentru sistemul de asigurari sociale si pentru pensii". "Imi dau seama ca este mai mult decat oricand necesar sa motivam presa traditionala", afirma deputatul, care invoca fenomenul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

