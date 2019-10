Deputat PSD: Moţiunea de cenzură nu va trece. Nici cei din opoziţie nu vor să treacă “Referitor la numarul celor care urmeaza sa voteze aceasta motiune din partea opozitie, din discutiile pe care le-am avut maxim 220-222 de voturi. Nu trece. Pentru ca nici ei nu vor sa treaca”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al PSD Constanta. El spune opozitia este scindata in privinta variantei intrarii la guvernare si ca e improbabil sa se ajunga la un acord. “Cei de la USR au spus clar ca nu vor sa intre la guvernare, o parte mare din PNL clar au un conflict deschis Senat-Camera cu domnul Orban, Pro Romania ar vrea, dar azi nu, vorbim de maine. UDMR ar vrea sa intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

