Stiri pe aceeasi tema

- Rotaru a declarat ca cei care au votat pentru Dragnea in CEx "sunt oameni adusi de el, pusi de el, li s-au oferit functii". "Din punctul meu de vedere nu este in regula ceea ce s-a intamplat astazi si cred ca va fi o victorie pe termen scurt. Astept sa ma intalnesc cu colegii mei pentru ca nu sunt…

- Razvan Rotaru, deputat PSD de Botosani, a declarat ca cei care au votat pentru Dragnea in CEx "sunt oameni adusi de el, pusi de el, li s-au oferit functii", dar ca victoria obtinuta vineri seara este una de scurta durata, deoarece Liviu Dragnea "nu apuca sarbatorile de iarna", referindu-se la condamnarea…

- Deputatul PSD Botosani, Razvan Rotaru, a declarat, vineri seara, ca victoria de care se bucura Liviu Dragnea dupa sedinta CEx este una de scurta durata si ca pana de sarbatori, Dragnea va pica. „Nu va ajunge sa traiasca sarbatorile alaturi de Irina”, a spus Rotaru.

- Deputatul PSD Botoșani, Razvan Rotaru, a declarat, vineri seara, ca victoria de care se bucura Liviu Dragnea dupa ședința CEx este una de scurta durata și ca pana de sarbatori, Dragnea va pica. „Nu va ajunge sa traiasca sarbatorile alaturi de Irina”, a spus Rotaru, potrivit Medifax.Razvan…

- Victoria lui Liviu Dragnea la votul din Comitetul Executiv de vineri este una de scurta durata, este de parere deputatul PSD Razvan Rotaru, care susține ca pâna la iarna liderul PSD va fi înlaturat din funcție.

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru cere conducerii organizatiei judetene a PSD Botosani sa consulte membrii filialei inainte de votul de vineri din Comitetul Executiv National al partidului, cand se va pune in discutie scrisoarea privind demisia presedintelui Liviu Dragnea.Rotaru a declarat,…

- Deputatul PSD Botosani, Razvan Rotaru, sustine ca Liviu Dragnea trebuie sa faca un pas in spate. “Nu putem admite ca, din cauza unor mize personale, deciziile sa se ia, in mod arbitrar, de catre o singura persoana, iar libertatea de exprimare sa fie suprimata”, scrie acesta.

- Dupa ce in cursul acestei zile deputatul PSD Mihaela Hunca si-a dat demisia din partid din cauza lui Liviu Dragnea, deputatul social-democrat Razvan Rotaru considera ca presedintele Partidului Social Democrat (PSD) ar trebui sa faca un pas in spate si se declara nemultumit ca in calitate de parlamentar…