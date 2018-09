Deputat PSD: Dragnea va pica, nu ajunge să trăiască sărbătorile alături de Irina. Lumea e sătulă! Rotaru a declarat ca cei care au votat pentru Dragnea in CEx "sunt oameni adusi de el, pusi de el, li s-au oferit functii". "Din punctul meu de vedere nu este in regula ceea ce s-a intamplat astazi si cred ca va fi o victorie pe termen scurt. Astept sa ma intalnesc cu colegii mei pentru ca nu sunt momentan la Bucuresti si sa luam o decizie. Nu cred ca lucrurile vor ramane asa, nu este o victorie de lunga durata, este o victorie scurta, razboiul este lung. A fost doar o batalie scurta castigata. Din punctul meu de vedere, pana de sarbatori domnul Dragnea va pica, nu-l apuca sarbatorile de iarna.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

