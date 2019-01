Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Medias nu poate fi pusa pe seama Legii recursului compensatoriu, adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, sustine deputatul PSD Oana Florea. „Efectele cred ca ar fi fost aceleasi si daca ar fi stat un an in plus in inchisoare. Cat sa ii tii acolo ca sa ai garantia ca ii recuperezi?“, se intreaba…

- USR, prin vocea liderului sau Dan Barna, anunta ca va depune luni in Parlament un proiect pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu si pentru anularea efectelor dezastruoase pe care le-a adus pentru siguranta cetatenilor. El aminteste ca Legea recursului compensatoriu a eliberat anul trecut peste…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu-și asuma legea recursului compensatoriu, insistand ca aceasta a fost inițiata in timpul guvernarii Cioloș, adoptata de parlament și intrata in vigoare la scurt timp dupa ce el a devenit ministru.

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut de politistii din Cluj dupa ce nu a oprit la semnalele lor si a gonit pana in comuna vecina orasului. Oamenii legii au aflat ca tanarul e de loc din Camarasu, ca nu are permis auto si ca a fost eliberat in august 2018 in urma legii recursului compensatoriu. Fusese…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza ca Legea recursului compensatoriu a fost initiata de guvernarea anterioara, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus sa fie 3 zile considerate ca efectiv executate la 30 de detentie in spatii necorespunzatoare, iar Parlamentul a aprobat 6 zile.…

- Tudorel Toader sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de „guvernarea anterioara”. Mesajul ministrului vine in contextul in care un interlop eliberat pe baza acestei legi a fost retinut zilele trecute pentru viol. Specialistii…

- Deputatii PSD Florin Iordache si Nicusor Halici nu au vreo remuscare ca au votat legea recursului compensatoriu, in baza careia a fost eliberat talharul care a agresat o tanara in scara unui bloc din Alba Iulia. „De legea recursului compensatoriu au beneficiat mii de oameni, nu doar acest nebun“, spune…

