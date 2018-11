Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache, președinte al comisiei speciale pentru legile justiției, a afirmat pe un ton ridicat de la microfonul din plenul Camerei Deputaților ca cei de la PSD vor "merge mai departe" cu modificarile din justiție, indiferent ce spune Comisia Europeana. De asemenea, acesta a aratat…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru a facut astazi un apel la colegii sai de la PSD și ALDE care formeaza actuala coaliție de guvernare sa inceteze cu declarațiile conflictuale și sa iși exprime fiecare poziția in propriul partid.

- Deputatul PSD Botoșani, Razvan Rotaru, a declarat, vineri seara, ca victoria de care se bucura Liviu Dragnea dupa ședința CEx este una de scurta durata și ca pana de sarbatori, Dragnea va pica. „Nu va ajunge sa traiasca sarbatorile alaturi de Irina”, a spus Rotaru, potrivit Medifax.Razvan…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a declarat, joi seara, ca, daca Liviu Dragnea nu va demisiona în urma sedintei CExN de vineri, nu exclude ca cei 80 de parlamentari care îl contesta pe liderul social-democrat sa intre în greva parlamentara.

- Deputatul PSD, Razvan Rotaru, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze pentru ca a adus PSD-ul intr-o situație critica și exista riscul ca la alegerile din 2019, partidul sa aiba soarta vechiului PDL, care a sfarșit prin a fi inghițit de PNL. Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru considera ca presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar trebui sa faca un pas in spate si se declara nemultumit ca in calitate de parlamentar nu a fost niciodata consultat cu privire la deciziile...

