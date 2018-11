Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la ședința de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, și anume excluderea din formațiune sau retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei, Gabriela Firea.„Sper sa se ia…

- Deputatul-mitraliera Catalin Radulescu se considera ofensat de criticile aduse partidului de Gabriela Firea și o sfatuiește ”sa se potoleasca”. ”Nu este nici ombilico del mondo, nici diva hollywoodiana ca sa ne spuna ce sa facem” afirma, suparat deputatul. El este chiar politicianul care a declarat…

