- Deputatul PSD Petre Florin Manole a scris, sambata seara, pe Facebook, ca a fost amenintat de mai multi barbati in sectia 1 de politie din Bucuresti, fiind prezent la respectiva unitate la solicitarea unei rude care ar fi fost lovita si amenintata de aceleasi persoane. Parlamentarul ii cere ministrului…

- Cele sase baze de deszapezire din județul Ilfov au la dispoziție aproape 6 mii de tone de sare, circa 10 mii de metri cubi de nisip și 77 de utilaje (autogredere, incarcatoare frontale, vole, autobasculante cu lama și sararița și alte utilaje cu lama, sararița și freza). Scriosteanu Irinel,…

- Președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, deputatul Florin Iordache, a declarat marți, la Parlament, ca a spus membrilor Comisiei de la Veneția ca este „exclus” ca PSD sa renunțe la inființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, scrie Mediafax.„Eu spun ce…

- Senatorul USR de Timis Nicu Falcoi a declarat vineri, la Timisoara, ca propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l avansa pe colonelul Catalin Paraschiv la gradul de general reprezinta "o sfidare la adresa miilor de oameni gazati si batuti" la mitingul Diasporei, din 10 august, din Capitala.…

- Potrivit Politiei Capitalei, un echipaj al Sectiei 5 Politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit in trafic, joi, regulamentar, un autoturism inmatriculat in strainatate. Conducatorul auto a prezentat documentele sale, dar nu a prezentat niciun document al autoturismului, invocand…