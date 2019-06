Deputat PSD a demisionat din toate funcțiile județene: 'Nu dezertez. Nu fug' Un deputat PSD și-a dat demisia din toate funcțiile deținute in organizația județeana in urma rezultatului „dezastruos” inregistrat de partid la alegerile europarlamentare. „M-am retras din toate funcțiile politice deținute in cadrul organizației PSD Ialomița. Decizia mea este o asumare (individuala) a rezultatului dezastruos din alegerile europarlamentare. Nu plec din PSD. Nu dezertez. Nu fug. Raman un simplu membru. Imi asum. Raman ca sa construiesc. In urmatoarea perioada, voi duce mai departe o serie de proiecte incepute, voi propune noi inițiative legislative, voi incerca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

