Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data cand Viorica Dancila vine in Timiș in calitate de prim-ministru. Nu este inca fixat un program pentru vizita premierul Dancila in cel mai vestic județ al țarii. „Este așteptata in județul Timiș, dar inca nu a fost definitivat programul. Cand va fi definitivat…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, nu știe ce conține OUG prin care Guvernul pe care il conduce vrea sa limiteze implicarea președintelui Klaus Iohannis in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului pe care el insuși le-a…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, au participat luni, 8 aprilie a.c. la operationalizarea noului sediu al Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea.Carmen Dan: "Numai cine a vazut fostul sediu poate intelege ca mutarea in aceasta locatie este o chestiune…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, s-a intalnit astazi cu vicepresedintele SUA, Mike Pence, sustine un comunicat al Guvernului. Acesta din urma i-a multumit oficialului roman pentru pozitia in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a retrimis bugetul pentru 2019 la Parlament, premierul Viorica Dancila vine cu un raspund dur pentru șeful statului, acuzandu-l ca totul e doar o strategie de campanie...

- Prim-ministrul Viorica Dancila considera ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre proiectul de buget pe 2019 si decizia acestuia de a-l contesta la Curtea Constitutionala reprezinta declaratii politice, de campanie electorala. "Pentru mine este clar - aceste declaratii sunt declaratii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila considera ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre proiectul de buget pe 2019 si decizia acestuia de a-l contesta la Curtea Constitutionala reprezinta declaratii...

- Atac dur lansat de premierul Viorica Dancila dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat bugetul la CCR. Dancila spune ca mutarea lui Iohannis e una cus scop electoral.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "Acestea declarații…