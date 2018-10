Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gigel Stirbu a afirmat, miercuri pe Facebook, ca un scenariu care pare tot mai plauzibil ar fi ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie inlocuit de PSD pentru ca nu a vrut sa dea ordonanta pe amnistie si gratiere, iar interimatul sa fie asigurat de ministrul de

- Deputatul PNL Gigel Știrbu spune ca un scenariu din ce in ce mai plauzibil este ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, cazut in dizgrația PSD pentru ca nu a vrut sa dea ordonanța pe amnistie dorita de Liviu Dragnea, va fi remaniat in urma moțiunii simple, iar ministrul de Interne Carmen Dan va fi numita…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu este ferm convins ca actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, este ca si demis. El stie si cine va asigura intermiatul la Ministerul Justitiei. "Un scenariu din ce in ce mai plauzibil! Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cazut in dizgratia PSD pentru ca nu a vrut…

- Votul asupra motiunii simple impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader este dat miercuri de deputati. Rezultatul votului ar putea reprezenta o supriza, in conditiile in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca parlamentarii PSD vor vota asa cum le dicteaza constiinta. In spațiul public apar…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir il desființeaza pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Intr-o postare pe Facebook, Dragomir scrie ca ordonanța privind revizuirea pedepselor date in baza dosarelor la care s-a lucrat pe probe obținute in baza unor protocoale secrete dintre instituțiile statului…

- Deputatul PMP Catalin Cristache a postat pe pagina sa de Facebook un clip video care o infatiseaza pe Carmen Dan, ministrul de Interne, vorbind la telefon intr-un moment in care Opozitia initiase un moment de reculegere in memoria lui Ilie Gazea, protestatarul mort la 9 zile dupa mitingul Diasporei.…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a anuntat joi, ca va depune o plangere penala pentru amenintare si ultraj pe numele cetateanului care a filmat-o si cu care a purtat o discutie despre presupusele minciuni spuse de ministrul de Interne, Carmen Dan, si Liviu Dragnea despre violentele din 10 august…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…