- Premierul Vasilica Viorica Dancila a facut recent o numire controversata la Ministerul Culturii. Directorul Direcției Juridice din Ministerul Agriculturii și Dezvoltari Rurale, Rela Nicoleta Ștefanescu, a fost detașata, cu caracter temporar, sa exercite funcția de secretar general al Ministerului Culturii…

- „Promisa inca de anul trecut, aceasta majorare vine abia acum, și nici acum la proporțiile pe care oamenii-pe buna dreptate- le așteaptau. In sistemul sanitar, majorarile salariale sunt acordate doar unei parți a personalului medical care iși desfașoara activitatea la stat. Astfel, medicii de familie…

- Pana pe 31 decembrie 2018, statul roman intenționeaza sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului”. Proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie. Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta…

- Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unul bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria Tezaurul patrimoniului…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- Universitatea Babes-Bolyai, pe podiumul Galei Premiilor Radio Romania Cultural Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. "Celor trei premii…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va solicita in perioada urmatoare o noua expertiza care va aviza reevaluarea sau renegocierea, se arata intr-un raspuns oferit News.ro de catre institutie.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE FOTO…

- Liderul PMP Mures, deputatul Marius Pascan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca a solicitat Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sa sprijine municipalitatea din Sighisoara si sa se implice in evaluarea zidurilor Cetatii Medievale din Sighisoara, dupa ce o portiune s-a surpat, iar…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a avut astazi, 21 februarie 2018, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei…

- Ioan Holender, fost director al Operei din Viena, a anuntat, luni, ca se retrage din functia de presedinte de onoare al Asociatiei Timisoara – Capitala Europeana a Culturii, fiind nemultumit ca nu a fost consultat in legatura cu acest proiect, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra crede ca beneficiile in ceea ce privește titlul de Capitala Culturala a Europei pe care il va purta Timișoara se vor vedea dupa anul 2021, dar spune ca e foarte importanta aceasta perioada de pregatire. „Un lucru pe care eu il cred…

- Ședința extraordinara a CL Huși de joi, 15 februarie, a inceput cu nemulțumirile expuse de mai mulți locuitori ai cartierului Dric 3. Oamenii au cerut ca macar sa le fie pietruite drumurile pentru a putea circula: “Sa fereasca Dumnezeu sa avem nevoie acolo de o salvare sau de pompieri, ca nu se poate…

- Joi, 15 februarie 2018, la Palatul Bragadiru din București a fost lansat oficial in Romania Anul European al Patrimoniului. La evenimentul organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, in colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, au participat doamna Angela Cristea, șeful Reprezentanței,…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Dobra a afirmat ca PSD a ales sa nu se implice in acest scandal, insa asta nu inseamna ca nu monitorizeaza cu ingrijorare ceea ce se intampla in ultima perioada. „Stam deocamdata deoparte fața de acest scandal, asta nu inseamna ca nu suntem conectați și implicați in cadrul acestui…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns miercuri la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani, relateaza Reuters, conform news.ro.Acordul, anuntat…

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste in parteneriat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei, prelungesc perioada in care poate fi vizitata Expozitia „Aurul si argintul antic al Romaniei”, pana la data…

- Potrivit directorului executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, in 2017, conform proiectului declarat caștigator, instituția ar fi avut nevoie de 2,5 milioane de euro pentru a implementa tot ceea ce a promis reprezentanților Comisiei Europene. Banii ar fi trebuit sa…

- Primarul Nicolae Robu vrea sa se implice mai mult in proiectul „Timișoara – Capitala Culturala Europeana” și vrea sa-i implice mai mult și pe timișoreni. Sau cel puțin acvest lucru il susține primarul intr-o postarea de pe Facebook, unde promite „dezvaluirea” unor lucruri cunoscute deja.

- Restaurarea Muzeului Județean Argeș, fost Palat Administrativ al județului și monument istoric de categorie A, ar putea incepe la finalul acestui an. Proiectului „Restaurarea Muzeului Judetean Arges - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”, implementat prin intermediul unei…

- Cladirile Muzeului Judetean si Galeriei de Arta "Rudolf Schweitzer-Cumpana", ambele monumente de arhitectura, vor fi restaurate în cadrul unor proiecte cu finantare europeana, care au fost lansate miercuri, la Pitesti. Directorul Muzeului Judetean Arges, Cornel Popescu, a anuntat, în…

- George Ivascu este propunerea PSD pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Actorul George Ivascu s-a nascut la 15 februarie 1968, la Bucuresti. A absolvit Academia de Teatru si Film în 1993, la clasa profesorului Gelu Colceag.

- Rotary Club Timișoara și Uniunea Europeana Banat din Romania (UEBR), ambele membri fondatori ai Asociației Timișoara, Capitala Culturala Europeana 2021, in parteneriat cu Flex Romania, lanseaza revista bilingva „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”.

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa ca la competitie s-au inscris 13 sculptori din intreaga tara, care au depus proiectele, portofoliile personale, precum si machetele celor doua statui. „Suntem in anul jubiliar care marcheaza un secol…

- Liviu Bratescu, coordonatorul Comisiei de Cultura a PNL, considera ca anul 2017 a fost unul complet ratat de conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. In acelasi timp, nu exista niciun motiv de optimism privind indreptarea activitatii in 2018, cu exceptia posibilei schimbari a titularului…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza luni ca a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finantarea activitatii partidelor politice. "AEP a elaborat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale a organizat, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), o reuniune de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind Dreptul de Autor in Piata Unica Digitala, care face parte din cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului…

- Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Targu Jiu, le-a cerut sprijin parlamentarilor din judet pentru a face rost de fonduri in vederea restaurarii si punerii in valoare a Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din Piata Prefecturii. Vicele a precizat ca in momentul de fata sunt luate toate avizele pentru…

- Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 1 din Legea nr. 238 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a alocat suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale,…

- Primarul Nicolae Robu a declarat vineri ca va sesiza Comisia Europeana in cazul in care Guvernul nu va aloca fondurile la care s-a obligat pentru programul Timisoara Capitala Culturala Europeana (TCCE) 2021. ''Nu s-a primit niciun ban de la Guvern pentru programul TCCE 2021. Guvernul Romaniei…

- "Procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru reabilitarea Pietei Victoria s-au incheiat la finele anului trecut, iar in acest an dam drumul la lucrarile care vor consta in reinnoirea retelelor de utilitati publice si refacerea…

- Centrul Național al Dansului București (CNDB) organizeaza, ca in fiecare inceput de an, o serie de intalniri cu comunitatea coregrafica locala, care vor avea loc la Sala Stere Popescu din Bulevardul Marașești 80-82 in zilele de 15, 16 și 17 ianuarie. In cadrul acestora, CNDB le ofera artiștilor de…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va finanta 12 proiecte organizate cu prilejul Zilei Culturii Nationale, cu suma totala de 217.000 de lei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul institutiei.

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- 12 proiecte pentru Ziua Culturii Nationale 2018 vor primi finantare din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), care a alocat pentru aceasta sesiune suma de 250.000 de lei.

- Unitațile de invațamant au la dispoziție 250.000 de lei pentru a accesa finanțari pentru activitațile dedicate Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie. Ministerul Culturii și Identitații Naționale aloca suma de 250.000 de lei pentru sprijinirea proiectelor dedicate Zilei Culturii Naționale in 2018. Valoarea…

- Ministerul Culturii a capatat o noua identitate, in 2017. Pe cea nationala. Anul a fost marcat de schimbari la varf, doi ministri au ocupat portofoliul, dar si de proteste - in speta ale cineastilor si muzeografilor - si de pregatirea Centenarului Marii Uniri, mii de proiecte fiind aprobate spre…

- AJUTOR…Zece institutii din judetul Vaslui ar putea primi din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale bani pentru a organiza actiuni sau alte proiecte dedicate zilei de 15 ianuarie, Ziua Nationala a Culturii. Acestea trebuie sa faca o solicitare, iar valoarea maxima a sprijinului financiar…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a emis un aviz favorabil necesar pentru schimbarea de destinatie a unui imobil din Municipiul Targoviste, ca urmare a demersurilor realizate de Avocatul Poporului pe parcursul a aproape sase luni Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a comunicat Avocatului…

- Complexul Muzeal Arad a participat la concursul de proiecte culturale, din cadrul sesiunii de finanțare nerambursabila 2018/I, organizat de Ministerul Culturii și Identitații Naționale prin Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)....

- Sperantele locuitorilor din Domnesti ca vor circula si ei mai bine sunt naruite de proiectul de buget pe 2018, elaborat de Ministerul Transporturilor, care nu prevede niciun ban pentru constructia unui pasaj suprateran intre centura Bucuresti si localitatea lor. Proiectul de buget, deja aprobat…

- Legea prevede alocarea de la bugetul de stat a maximum 18.800 mii lei pentru realizarea monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, judetul Alba, suma urmand a fi utilizata pentru demararea lucrarilor necesare in anul 2017 si finalizarea acestora in anul 2018 cu incadrarea in bugetul…

- Proiect dedicat Centenarului urmareste sa evidentieze rolul judetului Bihor in desfasurarea evenimentelor premergatoare Marii Adunari Naționale de la Alba Iulia. Proiectul se anunta a fi implementat din resurse proprii, intr-o prima faza, dar si prin voluntariatul partenerilor cooptati…