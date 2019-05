Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman anunta ca a luat decizia de a depune luni dimineața o acțiune penala impotriva șefului dispozitivului de jandarmi care a acționat la Topoloveni, impotriva unui grup de protestatari. "In mod abuziv, jandarmii prezenți au ridicat protestatarii adunați spontan, deși aceștia fluturau…

- Urmari neașteptate dupa reținerea protestatarilor anti - Dragnea de la Topoloveni. Se cere demisia ministrului Carmen Dan din fruntea Internelor. Motivul? Aceasta ar suprima libertatea de exprimare."Ultima perioada de campanie risca sa se transforme intr-o adevarata represiune la adresa romanilor…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis vineri seara, pe Facebook, ca a constatat in vizitele pe care le-a facut in teritoriu in ultimele saptamani ca exista o lipsa de forța de munca.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila a spart gheața: dialog cu un protestatar / 'Iau 22 de milioane și in mana 13.…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a reacționat vineri, dupa ce mai mulți protestatari care il așteptau pe Liviu Dragnea la Topoloveni au fost ridicați de jandarmi, afirmand ca este ”un abuz care plaseaza Jandarmeria in randul forțelor de represiune de tip sovietic”, conform Mediafax.”Nu acceptați…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a reactionat, dupa ce protestatarii care manifestau la Topoloveni impotriva PSD, in timpul unei vizite a lui Liviu Dragnea in localitate, au fost cu totii ridicati de jandarmi, bagati in dube si dusi la politie.

- Oamenii striga "PSD, ciuma rosie", "Jegosilor", "In democratie, hotii stau la puscarie", dar si lozinci impotriva Jandarmeriei si a lui Liviu Dragnea. Protestatarii au fluiere si vuvuzele, in zona fiind mai multe echipaje de jandarmi si politisti. "Nenorocitilor, nu mai aveti mult. In 26 mai mergem…

- Deputatul PNL, Florin Roman, ii cere demisia premierului Viorica Dancila. El spune ca premierul s-a ridicat din „impostura” lui Liviu Dragnea și a avut nevoie sa fie impusa de șefi pentru a urca ierarhic.Citește și: Raețchi, scrisoare deschisa catre comisarul european pentru sanatate: Va rugam…

- Florin Roman, deputat PNL, a spus, la mitingul PNL din Alexandria: ”Suntem in razboi cu Liviu Dragnea, suntem in razboi cu mafia din jurul lui Dragnea. A venit momentul revanșei. E ziua in care Romania se ridica și pe Dragnea trebuie sa-l punem in genunchi, sa ceara iertare și indurare poporului”. …