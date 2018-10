Stiri pe aceeasi tema

- Ieșire dura a unui deputat PNL ajuns pe listele partidului dupa ce in calitatea sa de cetațean s-a implicat in ajutorarea victimelor de la Colectiv.Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat, marti, ca politicieni care sunt direct responsabili de ceea ce s-a intamplat dupa tragedia de la Colectiv…

- Romania nu este pregatita pentru o noua tragedie de tipul celei din clubul Colectiv. O recunoaste ministrul Sanatatii. In direct la Digi24, Sorina Pintea a spus ca, daca am avea o noua astfel de tragedie, tara noastra va fi nevoita sa ceara ajutor extern.

- "Cu cateva zile inainte de comemorarea incendiului din clubul Colectiv, oamenii pe care tragedia din 30.10.2015 i-a trimis intr-un con de umbra se straduiesc sa se intoarca pe scena politica. Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii care ii mintea pe romani, in urma cu trei ani, ca Romania are tot ce-i…

- In prima saptamana a noii sesiuni parlamentare, deputatul Dumitru Lovin a readus in atentie doua subiecte extrem de importante pentru valceni. Primul se refera la constructia autostrazii Pitesti-Sibiu, un proiect care, in continuare, avanseaza greoi, desi este prioritar si vital pentru Romania. De la…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, solicita includerea dependenței de jocurile de noroc in categoria bolilor psihice ce necesita tratament de specialitate. Dumitru Mihalescul i-a transmis o intrebare ministrului sanatații, Sorina Pintea, prin care vrea sa afle cand intenționeaza sa transpuna…

- Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul vrea sa afle de la ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cand intentioneaza sa transpuna in legislatia din Romania decizia Organizatiei Mondiale a Sanatatii prin care dependenta de jocurile de noroc este recunoscuta ca boala psihica ce necesita tratament de…

- "In sase luni de cand am preluat portofoliul Sanatatii am reusit deblocarea situatiei privind constructia spitalelor, astfel incat pe 13 iulie, la Iasi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului in cursul lunii august, iar cererea de finantare va fi depusa in…