- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a transmis ca, in anul Centenarului, „liderii PSD și ALDE iși bat joc de romani și de administrațiile locale implicate in organizarea acestei mari sarbatori a romanilor – implinirea a 100 de ani de la Marea Unire”. „Fara a ințelege insemnatatea acestui mare eveniment,…

- In anul Centenarului, liderii PSD și ALDE iși bat joc de romani și de administrațiile locale implicate in organizarea acestei mari sarbatori a romanilor – implinirea a 100 de ani de la Marea Unire, susține deputatul PNL, Florin Roman.Vezi și: BOMBA SERII Paul Stanescu, Lucian Șova și oamenii…

- La bustul din Galtiu al lui Samoila Marza, fotograful oficial al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918, doua echipe din Liga a IV-a Alba, Viitorul Sintimbru și Sportul Petrești, au adus un omagiu Centenarului. A fost un moment special dedicat unicului fotograf al Unirii de acum un veac, ce a inclus…

- Ion Margineanu, unul dintre primii deputati ai Parlamentului Republicii Moldova de dupa obținerea independenței fața de fosta Uniune Sovietica, a ajuns astazi la Iași. La inceputul acestei luni, el și-a propus sa parcurga pe jos distanța de 600 de kilometri, din stanga Prutului pana la Alba Iulia,…

- In data de 17 octombrie a.c., la sediul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a avut loc prima ședința de coordonare pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei de la Alba Iulia, in anul Centenarului. La reuniune au participat prefectul județului Alba, Danuț Halalai,…

- Miercuri, 17 octombrie, la sediul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a avut loc prima ședința de coordonare pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei de la Alba Iulia, in anul Centenarului. Parada militara este elementul cheie al intalnirii și organizarea manifestarilor…

- Miercuri, 5 septembrie, de la ora 18:00, in Galeria de Arta a Accademia di Romania in Roma (Viale della Belle Arti 110) va avea loc inaugurarea expozițiilor foto-documentare: „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor ...

- Marea Unire de la Alba Iulia. Guvernul in frunte cu Prim-Ministrul Viorica Dancila și Parlamentul Romaniei sunt invitați in an de Centenar, in Cealalta Capitala. Prefectura Județului Alba este in tratative avansate pentru organizarea unei ședințe omagiale comune, a celor doua instituții, pe 1 Decembrie,…