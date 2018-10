Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, Lucian Bode, a declarat ca asteapta o lista cu contractele atribuite prin licitatii de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) si de CFR Infrastructura cu o valoare mai mare de 50 de

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Europarlamentarul Adina Valean a declarat marti ca Romania nu a profitat "nici macar un centimetru" de fondurile europene dedicate infrastructurii, iar tara noastra nu are infrastructura "din cauza, pur si simplu, a neputintei de proiectare de la…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Presedintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu (PSD), a spus in timpul dezbaterilor pe proiectul legii Offshore ca a stabilit, in urma discutiei purtate cu Liviu Dragnea, amanarea adoptarii pentru saptamana viitoare. ”Vreau sa va informez ca am vorbit putin mai inainte cu domnul presedinte al Camerei…

- STIRIPESURSE.RO relata inca din timpul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD (CExN) ca premierul Viorica Dancila a avut poziții diferite fața de fervenții adepți ai președintelui partidului. Surse participante la discuții susțin ca prim-ministrul a vorbit despre sancțiunile la care s-ar expune…

- Presedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baisanu, considera ca Romania are nevoie de investitii urgente in infrastructura rutiera si CFR, in conditiile in care in aceste domenii nu s-a facut absolut nimic. Vicepresedinte al comisiei de transporturi din Camera Deputatilor, Alexandru Baisanu ...

- O noua lovitura usturatoare pentru gigantul Lidl! A fost tras un semnal de alarma serios, iar o unitate a retailerului risca sa aiba activitatea suspendata. Semnalul de alarma l-a dat chiar șeful ANPC Brașov, Sorin Susanu. „Abaterea repetata, in termen de sase luni de zile, duce la suspendarea activitații…

- Trenul București Constanța de vineri dimineața a fost nevoit sa staționeze mai bine de o ora in camp pentru ca un calator a acționat abuziv semnalul de alarma. Garnitura a avut o intarziere serioasa iar polițiștii incearca acum sa dea de urma calatorului care a provocat pagubele. Trenul rula cu aproximativ…