Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, deputat PNL, a anunțat, duminica seara, ca va depune un proiect de lege care prevede ca persoanele care comit infracțiuni cu violențe, crime, tentative de crima, talharie sau viol sa nu mai beneficieze de predeverile Legii privind regimul compensatoriu. Totul, dupa ce un tanar de 25…

- Potrivit MJ, in perioada 19.10.2017-23.11.2018 au fost eliberati conditionat, in baza legii 10.880 de detinuti. Din totalul acestor persoane, 649 au revenit in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, iar 188 au comis violuri, crime si talharii. "In paralel cu eliberarea celor…

- Ministerul de justiție a precizat, intr-un raspuns oficial la o interpelare adresata de deputatul PNL Florin Roman, ca, 188 dintre deținuții eliberați in baza legii recursului compensatoriu au comis talharii, violuri, crime, tentativa de crima. ​

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca in ultima perioada sute de deținuții eliberați din penitenciar pe baza recursului compensatoriu s-au intors la foarte scurt timp in inchisoare, deoarece au comis din nou infracțiuni, mare parte dintre ele cu violența.…

- Violatorii și talharii iertați de Tudorel Toader fac noi victime. Bilant la un an de la adoptarea legii Numarul infractiunilor cu violenta a crescut alarmant, dupa ce peste 9.000 de detinuti au fost eliberati din penitenciarele romanesti, in baza recursului compensatoriu. Se intampla la un an de la…

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale ...

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169 2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP citate…

- Gabriel Neata, un barbat de 49 de ani din comuna argeseana Vladesti, a talharit doua femei dupa ce a fost eliberat din inchisoare prin recursul compensatoriu. Barbatul a fost intre 1995 si 1998 cel mai cautat talhar din Romania, avand 39 de talharii probate si mai multe violuri la activ. Barbatul a…