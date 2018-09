Stiri pe aceeasi tema

- Poziția oficiala a PNL este de susținere a referendumului pentru familie, dar lideri importanți ai partidului au ales calea boicotului. Dupa deputatul PNL Mihai Voicu, acum și deputatul Adriana Saftoiu anunța ca nu va merge la un referendum pe care il consiera o ”manipulare politica ticaloasa”.Citește…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce are in vedere un proiect de lege privind parteneriatul civil, insa nu exista o „graba extrema in aceasta privința”. Acesta a precizat ca și PSD dorește sa lucreze la o astfel de inițiativa."Am aflat astazi…

- Dupa ce presedintele Tineretului National Liberal a afirmat ca isi doreste ca referendumul pentru definirea casatoriei in Constitutie sa nu fie validat, un alt reprezentant al tinerei generatii de liberali are o pozitie total diferita. "Voi merge la referendum si voi vota DA!", afirma secretarul…

- Mișcarea România Împreuna (RO+) recunoaște dreptul cetațenilor români de a demara, cu respectarea legii, inițiative legislative care pot produce modificari constituționale sau ale legii.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a declarat, marti, ca saluta decizia Parlamentului de a adopta initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei si precizeaza ca referendumul va avea loc pe 7 octombrie.

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Rector al Universitatii de Vest din Timisoara si deputat PNL, Marilen Pirtea, sustine ca la nivelul Ministerului Educatiei s-ar pregati un ordin ce ar urma sa afecteze calitatea invatamantului preuniversitar.