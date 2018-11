Romania trece printr-o criza a fortei de munca iar firme din judetul Maramures sunt pe punctul de a-si muta capacitatile de productie in alta tara, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul PMP Adrian Todoran. ‘Acum, in Romania este o criza a locurilor de munca, criza observata de cei din mediul privat, iar cei din mediul privat nu-si gasesc astazi angajati, pentru ca toti vor sa lucreze la stat. (…) Mediul privat este motorul economiei. Cunosc cazul unei firme de productie din Maramures care detine peste 300 de angajati si este pe punctul de a-si muta capacitatile de lucru in alta…