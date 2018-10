Deputat Marian Cucșa, acuzații grave pentru Augustin Lazăr Procurorul general dovedește ca ridicolul nu mai conteaza atunci cand vine vorba sa iși salveze pielea. Augustin Lazar spera ca prin manipulare poate sa justifice faptul ca a ținut la saltea protocoalele secrete incheiate de procuratura cu serviciul de informații, dar mai ales propriul protocol semnat cu SRI. Acesta considera ca folosind minciuna va reuși sa arunce vina semnarii unor protocoale ilegale. Ceea ce pierde din vedere procurorul general, atunci cand vorbește de HG 231 din 2005, este ca aceasta hotarare nu face referire la protocoale secrete, la protocoale prin care sa se adauge… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

