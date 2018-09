Deputat liberal, despre referendum: E o manipulare ticăloasă ”E o manipulare politica ticaloasa. Si pentru a avea succes, organizezi doua zile de referendum, cu ziua de vineri libera. Totul pentru victoria finala a celor care organizeaza acest referendum total, dar total inutil. Nu am vazut niciun studiu de impact care sa imi arate ca instituția familiei se afla in pericol. Nu exista nicio dovada ca asupra familiei “tradiționale” planeaza pericolul iminent de a fi atacata și trebuie sa se puna la adapostul Constituției. Legile existente lamuresc, fara echivoc, cine cu cine se poate casatori, civil sau religios. Dar in aceasta manipulare odioasa au intrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anuntat ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru familie, despre care afirma ca este ”o manipulare politica ticaloasa”. Ea a apreciat ca nu exista nicio dovada ca asupra familiei “traditionale” planeaza pericolul iminent de a fi atacata.

- Poziția oficiala a PNL este de susținere a referendumului pentru familie, dar lideri importanți ai partidului au ales calea boicotului. Dupa deputatul PNL Mihai Voicu, acum și deputatul Adriana Saftoiu anunța ca nu va merge la un referendum pe care il consiera o ”manipulare politica ticaloasa”.Citește…

- Intr-o postare publicata pe Facebook, Petre Florin Manole susține ca ministrul Teodorovici greșește in legatura cu noul sistem de servicii medicale propus ''cat platești, atat primești'' și nu va sprini niciodata o astfel de masura care nu ține de principiile de baza ale social-democrației. ''Ministrul…

- Cristian Seidler, deputat USR, a postat pe pagina sa de Facebook un text mai lung în care afirma ca nu a mers la nicio deschidere de an scolar si nu ar face asta niciodata, pentru ca "niciun politician nu își are locul la asemenea evenimente cel

- Apropierea datei la care Liviu Dragnea va primi sentința definitiva in dosarul de corupție in care a fost deja condamnat, face ca PSD sa intre in justiție cu o violența asemanatoare celei cu care jandarmii au intrat in manifestanții de la mitingul anticorupție din 10 August. De altfel, evenimentele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a deblocat marti 41 de utilizatori de Twitter, carora le blocase accesul pe contul sau din aceasta retea sociala, @RealDonaldTrump, informeaza Reuters. Un tribunal din districtul newyorkez Manhattan a decis pe 23 mai ca toate comentariile pe contul…

- "S-a intamplat in urma cu doar cateva minute. Primarul PSD Ciolan Emilian din comuna Darmanesti, judetul Arges, i-a luat la bataie pe colegii nostri care s-au dus sa depuna dosarele cu semnaturi pentru initiativa #FaraPenali. Colegii au sunat la 112 si acum sunt la politie si dau declaratii. Nu este…

- Magid Magid, primarul din Sheffield, a transmis ca ii interzice presedintelui american, Donald Trump, sa intre in orasul sau. Primarul a facut anuntul in timpul unei sedinte a Consiliului Local. Edilul purta un sombrero, in semn de solidaritate cu Mexicul, arata BBC. Primarului i…