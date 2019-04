​Deputat Florin Roman (PNL) propune majorarea anuală, cu 100% din rata inflației, a indemnizațiilor veteranilor Deputatul PNL Florin Roman a anunțat ca va depune un proiect la Parlament pentru creșterea indemnizațiilor invalizilor, veteranilor și a vaduvelor de razboi la nivelul celor ale revoluționarilor. Inițiativa prevede majorarea anuala a indemnizațiilor, cu 100% din rata inflației pe anul precedent.



"Mizeria și saracia in care se zbat mulți dintre cei peste 60.000 de invalizi, veterani și vaduve de razboi, dramele personale ale unor eroi medaliați pentru curajul de pe front, ajunși sa cerșeasca, m-au determinat sa inițiez un proiect de lege pentru creșterea valorii îndemnizațiilor acestor…

Sursa articol: hotnews.ro

