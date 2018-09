Stiri pe aceeasi tema

- PMP va face demersuri pentru declansarea unui referendum privind introducerea votului electronic la toate tipurile de alegeri, a anuntat, marti, presedintele acestui partid, Eugen Tomac. "PMP va face o initiativa publica de sustinere pentru declansarea unui referendum privind introducerea votului electronic.…

- O propunere legislativa care vizeaza extinderea votului prin corespondenta pentru alegerile europarlamentare si pentru prezidentiale, dar si introducerea votului electronic pentru cetatenii cu domiciliul in...

- PNL va depune in Parlament un proiect de lege, care prevede extinderea votului prin corespondenta si introducerea votului electronic, a anuntat, joi, deputatul PNL, Gabriel Andronache, care a precizat ca in privinta votului electronic se va proceda ca la cel prin corespondenta. „Prin noua initiativa…

- ”Un nou debut de an școlar dezastruos pentru Guvernarea PSDragnea” – Declarație politica a deputatului PNL de Alba, Florin Roman: Domnule președinte de ședința, Stimați colegi, Acest an școlar a debutat cu mari probleme in sistemul de educație romanesc și aș vrea sa semnalez aici, de la tribuna Parlamentului…

- Care erau subiectele zilei in urma cu sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Pensionarii in audienta la Palatul Victoria Categoria cea mai lovita de valurile tranzitiei, pensionarii, a negociat la Guvern drepturi pentru o batranete mai usoara. Solutia oferita - "O CARTE ALBA" (pentru zile negre?)…

- Incendiile de vegetație din urma cu cateva zile au fost surprinse din apropiere de o persoana cu suficient de mult curaj. Imaginile arata cum focul cuprinde o casa din regiunea Attica și arata cat de ușor se pot raspandi flacarile. Din fericire, cameramanul Jon Xena și pisica care apare in videoclip…