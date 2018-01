Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul clujean, Adrian Dohotaru, a fost accidentat de un șofer în timp ce circula pe bicicleta. ”Am tras una din cele mai mari sperieturi din viața mea. Pedalez pe str. Câmpului în jos, spre centru. Dinspre Kaufland, un taximetrist vireaza…

- Romania este, potrivit statisticilor, pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, in ceea ce priveste numarul de decese in accidente rutiere raportat la 1 milion de locuitori. Anual, in Romania, mor circa 2.000 de persoane in accidente, iar multe alte mii sunt ranite.

- Dan Voiculescu se afla pe lista celor mai influenti 17 oligarhi din Europa de Est, intocmita de o publicatie germana. Ostpol.de, o revista online ce prezinta zilnic anchete, reportaje si analize despre ce se intampla in regiunea noastra, a realizat un top inedit cu ocazia Zilei Anticoruptie.…

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Pe o straduța din spatele blocurilor de pe strada Câmpului, o mașina a încurcat o mâna de muncitori. Fiind toți „Dorei” cu experiența, au gasit repede soluția. Au început sa împinga mașina parcata, pâna a ajuns sa fie lipita de cea din fața? Motivul?…

- Masina in care se aflau cei patru tineri s-a izbit de un stalp aflat pe unul dintre bulevardele orasului, la o ora la care in orasul Galati ploua, iar carosabilul era ud. Doi tineri, soferul de 35 ani si o fata de 17 ani, au murit, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital.…

- Scenele au avut loc chiar in centrul Piteștiului, intr-o zona in care accesul este permis doar pentru pietoni, informeaza Romania TV. Tanarul a reușit, insa, performanța sa urce treptele cu autoturismul, pe o diferența de nivel de cateva zeci de metri. Prietenii soferului au asteptat la baza scarilor…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca mesajul transmis de catre Departamentul de Stat al SUA, in care indeamna Parlamentul sa renunte la modificarea legilor Justitiei, este „inept“. Plesoianu indeamna, la randul sau, administratia americana sa priceapa ca „Romania nu…

- Intrebat daca a primit un plic suspect, Iordache a spus: „La Comisia juridica. Au anuntat staff-ul. Nu l-am vazut. Nu a ajuns la mine”. „E un plic, s-a primit la Comisia juridica. M-au anuntat si le-am spus sa respecte procedura. Nu stiu ce este in el. Sa verifice”, a adaugat Iordache, adaugand…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, revine cu un nou atac. Intr-un amplu articol pe Facebook, politicianul vorbeste despre "momentul adevarului" si despre ONG-urile din Romania. Plesoianu aduce critici dure si fostilor ministri tehnocrati Vlad Voiculescu și Vlad Alexandrescu, despre care spune ca manipuleaza.Citeste…

- Dragnea, despre mitingul privind Codul fiscal: ”Protestatarii nu au toate informatiile” Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, duminica, solicitat sa spuna opinia sa despre protestele de strada generate de modificarile aduse Codului Fiscal, ca PSD isi urmareste programul de guvernare sustinut de „milioane”…

- Varujan Vosganian, despre impozitarea vacilor și a laptelui. Deputatul ALDE a lasat de ințeles ca o parte din producția de porumb sau de grau nu se regasește in economia de piața și nu produce, așadar, salarii și impozite. Fostul ministru al Economiei susține ca, astfel statul este vaduvit de bani pentru…

- Deputatul de Cluj Adrian Dohotaru a anunțat, marți, printr-o postare pe rețelele de socializare, ca demisioneaza din USR și ca va construi "o mișcare coerenta" de stanga. "Îmi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, la intrarea in Lugoj, dinspre Jabar. Un sofer a lovit mortal un barbat si o femeie care se pare ca circulau pe marginea soselei pe aceeasi bicicleta sau pe langa ea. Soferul avea viteza mare si ar fi franat abia dupa…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca accidentul s-a produs pe sensul Brasov-Ploiesti, fiind implicate 5 persoane, din doua autoturisme si duba care transporta hartie igienica. In urma impactului, doi cetateni de nationalitate israeliana au fost raniti si transportati…

- Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, a declarat ca intrarea in sediul Crucii Rosii este blocata, dupa ce un copac a cazut peste doua ambulante. „Un copac a cazut peste doua ambulante. A fost blocata intrarea in sediul Crucii Rosii din Brasov. Nu s-au inregistrat victime”,…

- Ambii au ajuns la Spitalul Municipal din oras, dar sunt constienti si nu au rani grave. Ursul coborase din padure ca caute mancare in containerul aflat la 50 de metri de un bloc de pe strada Campului din Fagaras. Barbatul de 39 de ani mergea la serviciu, iar fata de 14 ani la scoala. Nu au observat…

- FCSB a dat de pamant cu ACS Poli Timisoara. In fata unei echipe cu o aparare improvizata, viecampioana a inscris pe banda rulanta si a reusit sa castige cu 7-0 pe National Arena trecand pe locul 2, la un punct in spatele lui CFR Cluj. Harlem Gnohere a fost eroul meciului cu un hat-trick, insa intreaga…

- Gica Hagi a recunoscut dupa meciul cu CFR Cluj, castigat cu 1-0, ca Viitorul se afla pe val, dar "Regele" sustine ca are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Despre meciul cu CFR Cluj si forma buna pe care o traverseaza Cicaldau: "Trebuia sa ne adaptam foarte mult la adversar. Un adversar puternic,…

- Vasile Miriuta nu este convins ca Adam Nemec va pleca la FCSB, dar spune ca atacantul de 32 de ani se pregateste exemplar. Gigi Becali a declarat ca l-a ofertat pe Nemec, care in iarna intra in ultimele 6 luni de contract. Nemec ar putea ajunge la FCSB dupa modelul Gnohere. Atacantul…

- Un barbat a fost gasit mort în mașina, joi, în jurul orei 16.50, pe strada Câmpului, din Cluj-Napoca.Potrivit purtatorului de cuvânt al ISU Cluj, este vorba despre un barbat de aproximativ 40 de ani, iar autoturismul în care se afla era staționat.Pompierii…

- Ce trebuie sa știi cand iți cumperi mașina second-hand: 60% dintre mașinile second-hand aflate la vanzare in Romania au defecțiuni sau au suferit accidente grave. Este rezultatul unui studiu publicat de inspectorauto.ro, un site care ofera servicii de verificare a istoricului mașinile second-hand. Libertatea.ro transmite…

- Un bolid care a aparut pe strazile din Romania a starnit hohote de ras. Motivul? Numarul de inmatriculare pe care l-a primit in Marea Britanie nu este tocmai ortodox. Evident, dincolo de Canalul Manecii alaturarea celor trei litere nu inseamna nimic, insa lucrurile se schimba atunci cand ajungi cu mașina…