- Un proiect de lege va fi depus in Parlament pana in martie, astfel incat tinerii sa primeasca un voucher pentru cultura in momentul in care implinesc 18 ani, a carui valoare va fi intre 1.000 si 2.000 de lei, anunta Marian Cucsa, deputat ALDE de Timis.

- Uniunea Salvati Romania depune, luni, la Parlament, un proiect de lege care sa abroge prevederile referitoare la recursul compensatoriu, a anuntat deputatul USR Stelian Ion. "USR va depune astazi (n.r. -...

- Deputatul ALDE Marian Cucsa a anuntat, luni, ca va initia un proiect de lege prin care unul dintre parinti sa aiba liber de la munca, atunci cand scolile sunt inchise din cauza conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unui comunicat de presa al partidului. Acesta sustine ca initiativa ar putea…

- Tinerii care trebuie sa paraseasca sistemul de protecție a copilului dau piept cu viața de la varste fragede. Ei au mare nevoie de ajutor pentru a se putea pune pe picioare. In prezent, in Timiș sunt peste doua mii de copii instituționalizați.

- Deputatul PNL Lucian Bode a depus la Senat, un proiect privind implementarea programului "Tineri in Parlament", prin care persoanele cu varsta de pana in 22 de ani pot beneficia, incepand cu 2019, de o subventie de calatorie si acces gratuit in Casa Poporului.