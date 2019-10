Deputat ALDE exclude 'soluția tehnocrată' după moțiunea de cenzură Președintele ALDE Cluj, deputatul Steluța Cataniciu considera ca scorul la moțiunea de cenzura va fi strans, iar dupa ce aceasta va trece urmeaza consultari la Cotroceni, fiind exclusa ca soluție formarea unui viitor Guvern tehnocrat, potrivit Mediafax. Vezi si: Vine premier 'eroul de la Haga'? / SURSE „Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD a fost citita, va fi votata joia viitoare, este semnata de toate partidele de opoziție și de o parte din deputații minoritaților. Au fost 237 de semnaturi, dar sunt 241 de susținatori, doi fiind cei doi deputați de la Cluj, Horia Nasra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

