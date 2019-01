Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa poata vinde bunurile în posesia carora a intrat statul și prin alte metode. Astfel, dorește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va acorda codul de TVA in aceeași zi cu depunerea cererii, de la 1 februarie, potrivit unui comunicat de presa transmis de instituție.„Președintele Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Mihaela Triculescu, a adoptat ordinul prin…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va acorda codul de TVA in aceeasi zi cu depunerea cererii, de la 1 februarie. "Presedintele Agentiei Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Mihaela Triculescu, a adoptat ordinul prin care simplifica semnificativ procedura de inregistrare…

- Societatea Oil Terminal informeaza actionarii si investitorii ca, urmare a intrarii in vigoare a Ordinului nr. 3236 27.12.2018 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, s au modificat conditiile de autorizare a comerciantilor de produse petroliere, iar o parte dintre clientii Oil Terminal nu…

- Persoanele fizice care obtin venituri extrasalariale, al caror cuantum anual depaseste echivalentul a 12 salarii minime brute pe economie, trebuie sa depuna Declaratia Unica pana la data de 15 martie inclusiv, doar in format electronic, accesand Spatiul Public Virtual al ANAF. Va prezentam, punctual,…

- Persoanele fizice autorizate (PFA), cei cu venituri din activitați independente și alte persoane fizice care platesc pana la un anumit termen obligațiile fiscale beneficiaza de reduceri la impozit, reamintește, luni, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comuncat remis StartupCafe.ro.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) devine tot mai agresiva in relatia cu contribuabilii in cadrul inspectiilor fiscale. Directorii financiari sustin, in proportie de 60%, ca desi aplica legea corect, cu siguranta Fiscul le-ar impune sume...

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza in intreaga tara, in luna noiembrie, 115 intalniri cu contribuabilii, dintre care 26 sunt organizate in colaborare cu organisme profesionale si alte institutii publice.