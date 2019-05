Deprecierea rublei a permis Lukoil sa isi majoreze profitul cu 37% in primul trimestru

Grupul Lukoil, al doilea producator de petrol din Rusia, a raportat miercuri o crestere de 37% a profitului atribuibil actionarilor in primul trimestru pana la 149,2 miliarde ruble (2,3 miliarde dolari), gratie cresterii productiei si faptului ca pretul petrolului, calculat in ruble, a fost mai mare decat in perioada similara a anului trecut, informeaza Reuters.



Lukoil a mai informat ca profitul operational a crescut pana la 298,1 miliarde ruble in primul trimestru, de la 219,5 miliarde ruble in primul trimestru al anului trecut, in timp ce vanzarile grupului au crescut cu 13,5% pana…