”Ii asiguram pe cei care au facut postarea ca BNR este, desigur, foarte preocupata de cei care au credite, dar este la fel de preocupata și de cei 10 milioane de cetațeni care au depozite in banci. Ca dovada, dobanda de politica monetara este de 2,5 %, ca in SUA, și nu am mai schimbat-o de mai bine de jumatate de an. Analiștii fara nume, care vad leul la 2 lei și dobanda tot la 2%, se vede ca nu au lucrat niciodata cu piața și mai ales cu piețele internaționale, de vreme ce fac asemenea recomandari”, a declarat Dan Suciu pentru G4Media.ro. Reacția oficialului BNR vine dupa ce PSD a postat vineri…