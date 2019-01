Deprecierea leului. PSD dă vina pe BNR „Cursul valutar nu poate și nici nu trebuie sa fie stabilit prin hotarare de Guvern. Nu ar mai fi o piața libera. Singura instituție abilitata sa administreze "controlat" cursul Leu-Euro este Banca Naționala care dispune in prezent de rezerve de 36,8 miliarde euro ce ii permit sa țina sub control variațiile de curs”, a afirmat PSD, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Miercuri, leul a inchis la o cotație de 4.75 in fața euro, o depreciere de peste 4 bani in 24 de ore, dupa o serie de atacuri ale speculatorilor, care mizau pe imposibilitatea BNR de a apara simultan dobanda și cursul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

