Depozitele populatiei si firmelor au crescut cu 9,9% in aprilie, la peste 337 miliarde lei

Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9,9% in aprilie (5,6% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 337,394 miliarde de lei (70,85 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri,…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9- in martie (4,7- in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 330,847 miliarde de lei (69,6 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate ieri. In februarie, fata…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9% in martie (4,7% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 330,847 miliarde de lei (69,6 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat PSD in cadrul sedintei solemne organizate de Parlament cu ocazia aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea NATO. "Sunt condamnabile demersurile majoritatii PSD care prin asaltul la adresa statului de drept risca…

- Datoria statului a crescut, in 2018, cu 29 de miliarde de lei, ajungand la 330,14 miliarde de lei in luna decembrie. Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro. Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform…

- Studentii, care au transmis deja ca se alatura protestului de pe 15 martie initiat de Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, fac apel la oameni sa li se alature in demersul de a construi o Autostrada Umana. Tinerii vor pune in practica acest…

- WC-urile din curte au ajuns sa fie interzise acolo unde exista canalizare. Conform unei circulare a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) trimisa catre primarii, cei care refuza sa se branseze la canalizare vor fi amendati. Bineinteles, ca acest lucru se aplica in localitatile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…