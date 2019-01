Stiri pe aceeasi tema

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca a inceput distribuirea dividendelor pentru acțiunile SC Transilvania Constructii SA. Valoarea dividendului acordat este de 1,90 de lei/acțiune. Plațile au inceput la data de 16.01.2019, dar deținatorii de acțiuni iși pot ridica banii pana cel mai tarziu…

- Depozitarul Central anunța deținatorii de acțiuni S.N.T.G.N Transgaz SA, S.N.G.N. Romgaz SA și S.N. Nuclearelectrica SA, ca pot sa-și ridice dividendele suplimentare, acordate in acest an de cele trei companii naționale. Astfel, S.N.T.G.N. Transgaz acorda acționarilor sai un dividend suplimentar in…

- Depozitarul Central distribuie, in perioada 28 decembrie 2018 - 28 decembrie 2021, dividende pentru actionarii Transgaz, iar valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,14 lei, informeaza DC, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE la prezidențiale! Cine ar fi…

- Banci și Asigurari Un actionar minoritar contesta in instanta vanzarea pachetului de 6% din BCR de catre SIF Oltenia Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:50 0 Firma Corealis, care detine mai multe spatii comerciale in Craiova, a constestat in instanta decizia SIF Oltenia de a vinde…

- In conformitate cu prevederile Hotararii nr.7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.12.2018 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P ta C.I.Motas nr.1, jud. Sibiu, anunta plata dividendelor distribuite redistribuite din sume inregistrate…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Euxin SA intrunita in data de 17.10.2018 in temeiul Legii nr. 31 1990 modificata, completata si republicata si potrivit actului constitutiv, cu ununimitate de voturi, reprezentand 100 din capitalul social al societatii, au hotarat repartizarea pentru…

- Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 10.12.2018 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ldquo;SNN" informeaza actionarii ca, in data de 08.11.2018, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocarea Adunarii…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca a inceput distribuirea dividendelor pentru acționarii de la SIF Oltenia. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,07 lei. Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului financiar 2017, utilizand serviciul national lansat de catre…