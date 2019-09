Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de țigari electronice Juul Labs a strans 325 milioane de dolari din vanzarea de capitaluri proprii si din debite, potrivit documentelor oficiale. Compania va investi fondurile in expansiunea catre piete din afara SUA, dupa ce reglementarile americanilor au devenit tot mai aspre, anunța…

- Cifra de afaceri a companiei a crescut in perioada mentionata cu 19%, la 264,15 milioane lei. Veniturile din exploatare s-au majorat cu 17%, de la 240,2 milioane lei in primul semestru din 2018 la 280,1 milioane lei in perioada ianuarie-iunie 2019. Cheltuielile din exploatare au crescut…

- Depozitarul Central va incepe miercuri distribuirea de dividende pentru actionarii Purcari Wineries Public Company Limited (simbol WINE), iar operatiunea se va desfasura pana pe 31 iulie 2022, conform unui comunicat remis Agerpres.

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25.07.2019, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 10 pentru obligatiunile emise de VRANCART S.A. (simbol VNC24). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 10, utilizand serviciul national lansat…

- Un virus informatic - intitulat ”Agentul Smith”, o trimitere la personajul din Matrix - a infectat aproape 25 de milioane de utilizatori ai sistemului de operare mobil Android, potrivit cercetatorilor in domeniul securitatiii cibernetice de la Check Point.

- Primarul comunei timisene Sag, Flavius Rosu, a anuntat ca firma Baumit Romania, cu o cifra de afaceri consolidata de peste 2 miliarde de euro pe an, va veni sa investeasca in comuna de langa Timisoara.

- Depozitarul Central (DC) va distribui, in perioada 2 iulie 2019 - 2 iulie 2022, dividendele aferente anului 2018 pentru actionarii Rompetrol Well Services, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 0,018 lei, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat al Depozitarului Central, emitentul…

- Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 7, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dobanzii aferente fiecarei obligatiuni este de 116 lei. Obligatarii care beneficiaza de sumele de bani sunt cei inregistrati in registrul obligatarilor…