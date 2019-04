Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si Gica Popescu, consilier al premierului Viorica Dancila, au inspectat stadiul de constructie a noii arene din Giulesti.

- UPDATE: In acest moment focul se manifesta violent la nivelul acoperisului iar vantul pune in pericol si celelalte case din vecinatate. Din cate se pare, incendiu a inceput de la un semineu. Vila incendiata este unui asistent medical care a lucrat la un spital de recuperare din Bucuresti, iar acum este…

- La data de 10 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari, in colaborare cu efective de jandarmi din Post-ul Doi barbați, din București, au fost depistați de catre polițiști in timp ce capturau ilegal sticleți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un fost zidar s-a dat drept medic stomatolog intr-o comuna de langa București. Conform digi24, Costel Sandu și-a amenajat cabinetul la el acasa, asta dupa ce a invațat meserie de la soția lui, fost dentist.

- Politistii din Ilfov au ridicat peste 120 de ceasuri, 8.000 de euro si aproximativ 10 kg de bijuterii (majoritatea aur) in urma celor sapte perchezitii efectuate la domiciliile unor persoane banuite de furt din locuinte, precum si la doua case de amanet.Potrivit IPJ Ilfov, la sediul politiei…

- Amatorii de festivaluri au un nou motiv de bucurie! Palatul Mogoșoaia va fi gazda festivalului Fall in Love, ce va avea loc intre 31 august și 1 septembrie și ii va reuni pe aceeași scena pe Liam Gallagher, Disclosure (DJ Set), Kaiser Chiefs și Kovacs.

- Ancheta in cazul semafoarelor accesate ilegal in București a fost preluata de procurorii DIICOT, care au deschis un dosar penal. Procurorii specializați in infracțiuni cu grad mare de risc au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si alterarea…