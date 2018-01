Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 30 de ani familia lui Jose Garcia, un peisagist in varsta de 39 de ani, a ajuns ilegal in SUA. Acum o decizie a lui Trump l-a pus intr-o situatie imposibila. Tata a doi copii, el si-a luat „la revedere” de la familia sa, luni dimineata, pe Aeroportul Detroit Metro, cu destinatia Mexic.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) de protectie…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost criticat dur, dupa ce a fost fotografiat protejandu-se de ploaie cu o umbrela, in timp ce Melania și fiul sau Baron merg in spatele sau prin...

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Un controversat fost serif din Arizona, care a evitat o posibila detentie dupa ce a fost gratiat de presedintele Donald Trump, a anuntat marti ca va candida pentru Senatul SUA, informeaza miercuri dpa. Republicanul Joe Arpaio, in virsta de 85 de ani, a declarat ca va candida "pentru a sustine agenda…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Au fost prieteni buni aproape toata viata fara sa stie ca, de fapt, sunt frati. Doi barbati din Hawaii au descoperit cu ajutorul unei baze de date ADN online ca au aceeasi mama. Cei doi s-au cunoscut în clasa a sasea si au ramas amici si dupa ce s-au pensionat. Familia numeste…

- Dar, cum intentia primeaza, iata cateva rezolutii de anul nou pentru barbati. 1. Voi arata mai mult ca imi iubesc sotia Daca sotia ta este mama copiilor tai, atunci nu strica sa-i arati un plus de afectiune. Fa-ti timp pentru ea, ascult-o, curteaz-o, arata-i cat de mult o apreciezi…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a celebrului filozof francez Pascal Bruckner pe tema situației politice internaționale.RFI: Trump, Brexit, Rohingyas, Catalonia, Weinstein… Iata citeva dintre cuvintele cheie ale anului 2017. Un an care a inregistrat mai…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a decis miercuri un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% dobanda de politica monetara, pe fondul cresterii economice solide si a situatiei stabile a pietei fortei de munca, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat intr-un discurs miscarea #resist din America, ce a fost preluata si in Romania, sub numele de #rezist. Trump a ironizat respectiva miscare de rezistenta, sustinand ca cei care nu isi doresc schimbarea vor sa mentina lucrurile la fel fiindca au facut averi.

- Clipul motivațional pentru jucatori dar mai ales pentru cei aproximativ cei 5.000 de suporteri care indura frigul pe Stadionul Municipal a fost unul cu totul și cu totul ieșit din tipare, in aceasta seara de duminica.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Camera Reprezentanților, apoi Senatul au adoptat joi seara o prelungire, timp de doua saptamani, pana la 22 decembrie, interval care ofera timp suplimentar președintelui american, majoritații republicane și opoziției democrate de a negocia parametrii importanți ai bugetului pentru 2018.Democrații…

- Numarul mexicanilor retinuti in timp ce incercau sa treaca granita in Statele Unite a scazut puternic in anul 2017. In timp ce unii afirma ca scaderea se datoreaza faptului ca presedintele Trump a imbunatatit controlul granitelor, altii sunt de parere ca nu are absolut nici o legatura cu Trump si ca…

- Dupa ce soacra lui Marcel Toader a fost acuzata dur ca ar fi lasat doua fetite, fara tata, acuzatiile ce ii sunt aduse sunt din ce in ce mai grave. Tanara mamica, Anca, sustine ca a incercat sa stea de vorba cu femeia dar a primit un refuz.

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,35%, de la 2,34%, cat a fost cotat pe 29 octombrie. Mai mult, indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale…

- Recunoasterea vinovatiei de catre Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, ”implica pe oricine altcineva in afara de domnul Flynn”, a declarat vineri un avocat al Casei Albe, relateaza The Associated Press.Avocatul Ty Cobb subliniaza totodata ca Flynn…

- Akihito, in varsta de 83 de ani, a suferit o operatie pe cord si este tratat pentru cancer de prostata. Intr-o rara aparitie in public, Imparatul a declarat anul trecut ca se teme ca varsta inaintata nu ii va permite sa-si indeplineasca indatoririle. Reprezentanti ai Casei Imperiale japoneze…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul total cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. In direct la Digi 24, Ponta a ras de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca acesta ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles,…

- Mirajul unui job peste hotare ii ademenește nu numai pe cei care au nevoie disperata de un loc de munca, ci și pe oamenii care au acasa un venit stabil. Dorința de a strange avere i-a impins pe mai mulți doljeni din comuna Braloștița sa plece in straintate, printre cei care au lucrat in Spania, la cules…

- Oficialii din aparatul de securitate nationala il indeamna pe presedintele Trump sa aprobe vanzarea de armament, in valoare de aproximativ 50 de milioane de dolari, catre Ucraina, ce se confrunta cu o agresiune militara din partea Rusiei si a pro-separatistilor, informeaza cotidianul LA Times.

- O filmare deosebit de emoționanta a ajuns virala pe internet și a fost urmarita de o mulțime de oameni. Momentul în care o vaca alearga disperata dupa o mașina care i-a luat puii de lânga ea a frânt inimile tuturor. Clipul video a fost realizat de o organizație care se coupa…

- Președintele american, Donald Trump, a devenit din nou ținta ironiilor online dupa ce a baut citeva inghițituri de apa intr-o maniera neindeminatica, in timp ce susținea un discurs. Marco Rubio, senator din partea statului Florida și fost adeversar al lui Donald Trump in alegerile primare ale Partidului…

- Un filmare terifianta din anii `60 aparținand armatei americane, in care o capra moare in chinuri groaznice din cauza unui gaz neurotoxic, a ieșit la iveala dupa vizita lui Donald Trump in Vietnam.

- A trecut un an de cand victoria lui Donald Trump a socat pietele. Vestea a declansat vanzari masive pe pietele asiatice si apoi o revenire mult mai dramatica. Bursele americane au crescut, in timp ce cele emergente au scazut. Convingerea pe moment a fost ca presedintia lui Trump urma sa aiba un…

- Va fi cu siguranta un proces de care se va vorbi si peste ani, scrie bzi.ro. In urma cu cateva luni a aparut de la Iasi o stire care a facut inconjurul lumii: o sotie disperata a dat-o in judecata pe amanta sotului sau pentru ca i-a furat barbatul. Este un proces cum rar poti sa vezi. Citeste…

- Se pare ca pana si Osama bin Laden era un fan al clipurilor virale de pe YouTube. Sau poate avea alte planuri... In colectia teroristului a fost descoperit clipul „Charlie Bit My Finger”, unul dintre cele mai populare din istoria serviciului de partajare video, potrivit unui comunicat al CIA. Acesta…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat joi publicarea a mii de dosare privind asasinarea presedintelui american John F. Kennedy, dar a amanat dezvaluirea unor documente "sensibile", au indicat responsabili ai administratiei sale, citati de AFP. Se astepta publicarea a 3.100 de dosare…

- In urma cu cateva zile, presedintele american Donald Trump a anuntat prin intermediul contului sau de Twitter, spre uimirea milioanelor de americani, ca urmeaza sa fie desecretizate dosarele legate de asasinarea lui John F. Kennedy. Momentul in care JFK a fost ucis a ramas in istorie drept cea mai mare…

- Un polițist de 35 de ani, din județul Buzau, a murit la Spitalul Județean de Urgența, iar conducerea unitații spitalicești a declanșat o ancheta interna. Tanarul, inspector principal la postul de poliție din localitatea buzoiana Racovițeni, a murit luni seara pe patul de spital. Reprezentanții spitalului…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca e pregatit sa declasifice sute de documente referitoare la moartea președintelui John F. Kennedy, care a avut loc acum 54 de ani. Daca securitatea naționala va considera ca acesta fapt nu intervine intereselor naționale, aceste documente vor fi facute…

- O femeie din Pitești a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut. Viața a lovit-o crunt pe Cristina Manea, o tanara in varsta de doar 23 de ani din Pitești, perfect sanatoasa pana cum trei luni, cand a adus pe lume o fetița. Familia sa a trecut de la extaz la agoni ,i ndoar cateva momente, a adus…

- Oficialii din Quebec au decis interzicerea burqa și a niqab-ului în public. Provincia canadiana a devenit astfel prima țara din America de Nord care a pus în aplicare o astfel de lege, în timp ce premierul Justin Trudeau a evitat sa comenteze pe