Deponentii bancilor mai au de asteptat cresterea dobanzilor in acelasi ritm ca cele la credite! Care este explicatia?

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) a afirmat ca plafonarea dobanzilor va compromite creditarea si ca persoanele care ar fi avut riscuri mai mari, dar care puteau sa acceseze un credit astazi, nu vor mai putea sa-l acceseze.

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea…

- Trecerea contributiilor in sarcina angajatului a majorat salariile brute doar pentru aproape 80% dintre angajati, ceilalti fiind nevoiti sa primeasca un salariu mai mic. Majorarea brutului s-a facut fie prin semnarea unui act aditional, fie prin acordarea unor bonusuri, potrivit unui sondaj…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema inițiativei legislative care impune plafonarea dobanzilor maxime percepute de banci si IFN-uri pentru creditele ipotecare si de consum, dar și a modului cum au reacționat reprezentanții bancilor.Ziarul…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile, dar si IFN-urile, iar principala miscare pe care industria financiara o va face va fi demararea unui studiu de impact la nivel de industrie.Citeste…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Bancile critica plafonarea dobanzilor la credite: Trimite clientii IFN-urilor in bratele camatarilor sau in cel mai fericit caz la case de amanet Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile,…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile, dar si IFN-urile, iar principala miscare pe care industria financiara o va face va fi demararea unui studiu de impact la nivel de industrie,…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Bancile din Europa au o problema de care nu reusesc sa scape, si anume credite neperformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le impovareaza bilanturile contabile, relateaza Bloomberg, conform news.ro.Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Avand in vedere ca banii se scumpesc, iar indicele ROBOR crește in permanența in ultima perioada, bancile au inceput sa fie precaute și muta riscul creșterii dobanzilor doar pe umerii clienților. Pe de o parte, unele banci au dobanzi mai ...

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Odata cu majorarea dobânzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobânzii penalizatoare pentru bancile care nu îsi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) în lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate…

- ♦ Cresterea in termeni procentuali a depasit 36% ♦ Prima casa a fost in ultimii ani cel mai important pilon pe segmentul creditarii ipotecare, imprumuturile acordate de banci prin programul Prima casa totalizand 35 miliarde de lei (8 mld. euro). Stocul creditelor ipotecare in lei s-a…

- Miscarea dobanzilor din piata bancara se simte, deocamdata, doar in ratele la banca datorate de debitori, nu insa si in acumularile celor care economisesc in depozite. In consecinta, marjele de castig ale bancilor se rotunjesc, aspect explicat de economistii Bancii Transilvania. Pentru deponenti,…

- Bancile din Romania au vandut credite neperformante de sub un miliard de euro, in 2017, aproape la jumatate fata de 2016, reiese din datele prezentate, miercuri, intr-o conferinta de presa, de Radu Dumitrescu, partener responsabil de suport in tranzactii in cadrul Deloitte Romania. "2016…

- Profitul net agregat la nivelul sistemului bancar a depasit 5 miliarde de lei anul trecut dupa ce in primele noua luni rezultatul net cumula peste 4 miliarde de lei. Sectorul bancar a generat direct si indirect 141,6 miliarde de lei in economie in perioada 2012-2016, adica peste 4% din PIB,…

- Intr-o societate din ce in ce mai polarizata, in care taberele echilibrate sunt tot mai putine, discursul la adresa bancilor a fost si el la extreme. Unii lauda binefacerile incontestabile aduse de creditele date de banci, in vreme ce si mai multi contesta sistemul bancar in principal din motive care…

- In ultimele luni ale anului romanii au simtit la buzunare ce consecinte are cresterea ROBOR, un indicator ignorat de multi clienti ai bancilor care si-au facut credite. Daca ofertele bancilor, sunt, in mare parte cu dobanda fixa, vulnerabil ramane programul Prima Casa.

- Bancile retribuie depozitele populației la termen cu dobanzi in jurul a 1% deși platesc Bancii Naționale dobanzi de 3% la banii imprumutați, iar inflația se va situa in acest an intre 3% și 4%

- Bancile comerciale nu vor da niciodata deponentilor din 'prajitura dobanzilor', mai ales acum ca au asteptari inflationiste, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). "Investitorii isi doresc mai mult risc acum. Sigur,…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- ♦ Cresterea dobanzilor va tempera din exuberanta unei reluari a cresterii creditarii cu doua cifre ♦ Si reglementatorii si piata ar trebui sa militeze, sa gaseasca o utilizare mai larga a dobanzilor fixe ♦ Procesul de consolidare a sistemului bancar va continua ♦ Putem vedea noi jucatori in piata.

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. Creşterea din trimestrul…

- BNR a reluat in toamna anului 2017 injectiile de lichiditate, dupa o pauza de aproximativ doi ani, in conditiile in care a inceput raliul dobanzilor pe piata interbancara, urcand tensiunea romanilor cu imprumuturi in lei. Cumulat, BNR a injectat in acest an in sistem 43,7 mld. lei prin 8 licitatii…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Profitul total al bancilor din Moldova continua sa creasca, dar numai cinci dintre cele 11 banci au inregistrat o creștere a profitului fața de anul precedent. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), profitul net total al bancilor din Moldova, in ianuarie-noiembrie 2017, s-a ridicat la 1…

- Bancile vor actualiza dobânzile la credite în ianuarie 2018, iar companiile vor resimți pe deplin creșterea ROBOR-ului din ultimele luni ale acestui an.Trei puncte procentuale în plus peste un nivel al ROBOR-ului de circa 1% (valoarea de la momentul realizarii studiului)…

- Companiile locale nu sunt pre­ga­ti­te sa faca fata cresterilor de do­ban­da, mai mult de jumatate dintre firmele cu credite in lei si in euro fiind afectate semnificativ de o eventuala majorare cu 3 puncte pro­cen­tua­le a ratei dobanzilor atat la lei, cat si la euro, po­trivit unui sondaj efectuat…

- Clientii bancilor ar putea fi protejati de riscul de variatie a ratei dobanzii prin crearea unor mecanisme de natura sa permita stimularea imprumuturilor cu dobanda fixa, realizabile inclusiv prin masuri de reglementare, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Referitor…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA. Principala rata a dobanzilor ramane la 0%, cea a creditelor marginale este…