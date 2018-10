Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo si Sepsi deschid etapa a 10-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, ora 21:00, si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro. transminte meciul in format live text.

- Meciul de fotbal Chindia Targoviste SSC Farul Constanta, din etapa a opta a Ligii a 2 a, a fost programat duminica, 23 septembrie, de la ora 11.00. Confruntarea va fi transmisa in direct la Digi Sport 1. In clasament, Chindia se afla pe locul noua, cu 11 puncte, dupa trei victorii, doua egaluri si doua…

- FC Voluntari si Poli Iasi se intalnesc in etapa a 8-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, de la ora 18:00, si poate fi urmarita la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format livetext pe www.prosport.ro.

- CFR Cluj o infrunta acum pe Viitorul, intr-un duel din etapa a 7-a a Ligii 1. Partida a inceput la ora 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Eliminarea rușinoasa cu Dudelange nu a ramas fara repercusiuni in "Gruia". Doar 2-3.000 de fani au asistat la…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta evolueaza sambata, de la ora 13, in deplasare, contra celor de la UTA Arad, in cea de-a doua etapa a Ligii a ll-a. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 si Telekom Sport.Etapa trecuta, SSC Farul a trecut de ASU Poli Timisoara cu 4-1, pe stadionul „Central”…

- Dupa 0-1 cu Astra, FCSB joaca in aceasta seara cu Dinamo, in derby-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. FCSB se afla intr-un moment delicat in Liga 1, dupa ce a fost invinsa de Astra in prima etapa din acest sezon. Daca va fi invinsa…

- FC Hermannstadt și Sepsi Sf. Gheorghe joaca astazi, de la 18:00, in al doilea meci din ediția 2018-2019 a Ligii 1. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. ...