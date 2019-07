Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, agentii de la circulatie i-au descoperit pe cei doi gorjeni, unul dintre ei si fara permis de conducere, in trafic, la Alunu, dupa ce au primit informatii ca acestia ar transporta ilegal produse petroliere si au organizat mai multe filtre pe drumurile din judet pentru prinderea…

- Polițiștii din Galda de Jos l-au reținut pe un tanar din comuna Cricau, care a sustras autoturismul unui prieten și, fara sa posede permis de conducere și fiind sub influența alcoolului, l-a condus pe raza comunei Cricau unde a produs un accident. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 01.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au depistat in trafic, pe D.N. 2M, pe raza localitații Reghiu, un autoturism condus de un barbat, din comuna Reghiu. Intrucat barbatul emana halena alcoolica, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest care…

- Șoferi fara permis de conducere și cu alcool ”la bord” depistați in trafic de polițiștii din Alba – S-au ales cu dosar penal La data de 30 aprilie 2019, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe strada Principala din Balomirul de Camp, l-au depistat…

- Politistii rutieri au retinut 408 permise de conducere si au retras 89 de certificate de inmatriculare, in urma unui control efectuat la nivel national, marti, pentru prevenirea accidentelor de circulatie. In ...

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au retinut 28 de permise de conducere si au aplicat 219 sanctiuni contraventionale. Au fost atentionati soferii care au uitat sa isi puna centura de siguranta (21) sau sa isi verifice starea tehnica a autoturismului inainte de a porni la drum (6), cei mult prea…

- La data de 18 aprilie 2019, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Petru Dobra din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- PERMISE … NEBUNE Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Albita si a Sectorului Politiei de Frontiera Husi efectueaza cercetari cu privire la doi barbati, cu cetatenie romana si moldoveana, care au savarsit infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere in zona de competenta. La sfarsitul saptamanii,…