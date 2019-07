Depistat in flagrant pe faleza statiunii Costinesti La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 20.30, o patrula mixta formata din politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti si jandarmi ai G.M.J. Tomis Constanta a depistat in flagrant delict un barbat, in varsta de 56 de ani, din localitatea Fieni, judetul Dambovita, in timp ce organiza un joc de noroc in mod ilegal.Politistii au ridicat in vederea confiscarii trei pahare metalice si o minge din burete, gasite asupra barbatului in cauza, intocmind dosar penal sub aspectul savarsirii infractiu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

