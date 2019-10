Depistat de poliţiştii din Ulmeni în timp ce conducea un moped neînmatriculat şi fără a deţine permis Pentru siguranta pe drumurile publice au actionat ieri, 10 octombrie, politistii din Ulmeni. In cadrul activitatilor desfasurate, acestia au oprit pentru verificari un barbat care se deplasa cu un moped fara placute de inregistrare, pe raza localitatii Arduzel. In urma verificarilor efectuate politistii au constatat ca barbatul, de 40 de ani, din Chelinta, nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar mopedul condus nu era inregistrat. Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile, urmand a dispune masuri legale. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru siguranta pe drumurile publice au actionat ieri, 10 octombrie, politistii din Ulmeni. In cadrul activitatilor desfasurate, acestia au oprit pentru verificari un barbat care se deplasa cu un moped fara placute de inregistrare, pe raza localitatii Arduzel. In urma verificarilor efectuate politistii…

- Pentru siguranta pe drumurile publice au actionat ieri, 10 octombrie, politistii din Ulmeni. In cadrul activitatilor desfasurate, acestia au oprit pentru verificari un barbat care se deplasa cu un moped fara placute de inregistrare, pe raza localitatii Arduzel. In urma verificarilor efectuate politistii…

- Astazi, 4 octombrie 2019, in jurul orei 01.45, politistii din Teiuș, in timp ce actionau pe DN 14B, pe raza orașului Teiuș, l-au depistat pe un barbat de 44 ani, din localitatea Magura Ilvei, județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Scopul nu scuza mijloacele – Fara permis si cu moped neinregistrat, depistat de politisti pe raza localitatii Chelinta O plimbare cu mopedul se poate transforma intr-un dosar penal. Un barbat de 41 de ani, domiciliat in Chelinta, este cercetat de politistii din Ulmeni, dupa ce a condus un moped neinmatriculat…

- La data de 26 august a.c., in jurul orei 08.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat de 23 de ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Stupina, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Politistii din Ulmeni au intervenit ieri, 13 august, la doua cazuri de violența domestica. In ambele situatii agresiunile au fost generate de consumul de alcool. Unul dintre agresori a fost internat in spital. In primul caz politistii au constatat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat…

- Ieri, 7 august 2019, in jurul orei 20.40, polițiștii din Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe DN 1, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din comuna Aghireșu, județul Cluj. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu poseda…

- Marti, 16 iulie, politistii din Sighetu Marmatiei au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar din municipiu, depistat de mai multe ori in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fara a detine permis de conducere. Practic, in perioada octombrie 2018 –iulie 2019, acesta a fost surprins…