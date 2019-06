Dependenți de importuri In perioada 1.I-30.IV 2019, exporturile FOB au insumat 23066,3 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 28104,3 milioane euro. Fata de luna aprilie 2018, exporturile din luna aprilie 2019 au crescut cu 5,7%, iar importurile au crescut cu 10,6%. In perioada 1.I-30.IV 2019, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,0% la export si 36,9% la import) si alte produse manufacturate1) (32,0% la export si respectiv 30,3% la import). Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in perioada 1.I-30.IV 2019 a… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

