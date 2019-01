Dependența de social media este asemănătoare cu adicția de droguri Un nou studiu sugereaza sa folosirea excesiva a rețelelor de socializare este comparabila cu dependența de droguri. Persoanele care folosesc in mod excesiv mijloacele de comunicare digitala prezinta aceleași trasaturi ca și dependenții de droguri și jocuri de noroc. Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Michigan (MSU) au descoperit o legatura intre folosirea peste... Read More Post-ul Dependența de social media este asemanatoare cu adicția de droguri apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

