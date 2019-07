Stiri pe aceeasi tema

- Anvelopele se numara printre cele mai scumpe consumabile ale unei masini, un set acceptabil depasind in majoritatea cazurilor 1.000 de lei. Cu putina atentie si cateva sfaturi de care trebuie sa tineti cont, veti putea prelungi viata pneurilor de la masina personala.

- „Numarul de abonati la servicii TV a continuat sa creasca, astfel ca s-a ajuns la 7,64 milioane de abonati. Traficul national in retelele de telefonie e in usoara scadere, insa traficul in roaming creste ca urmare a beneficiilor aduse de Roam like at home. Am putea concluziona ca telefonia singura nu…

- Dacian Ciolos este de parere ca Romania are nevoie de alegri anticipate cat mai curand pentru a scapa pe politicienii care 'duc Romania la propriu la sapa de lemn'. Ciolos a declatar la Digi 24, ca alegerile anticipate ar asigura totodata o majoritate politica legitima.Citește și: Oreste anunța…

- În vremurile în care dezinformarea este din ce în ce mai prezenta pe social media, am putea folosi puțin ajutor din partea unor antreprenori inovatori. Rețelele de socializare sunt acum critice pentru modul în care oamenii consuma știri. Dar acestea nu au fost construite pentru…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) precizeaza ca, in ultimul timp, pe piețele financiare externe, cursul euro s-a inscris pe un trend de apreciere fața de dolarul SUA, pe fondul unor evoluții favorabile a indicatorilor macroeconomici ai zonei euro.

- In timp ce și-au lipit pe toate gardurile și pe toți stalpii afișe in care se lauda cat sunt ei de patrioți, la Guvern se iau decizii tot mai paguboase pentru economia țarii. Astfel, in ultima ședința de guvern, am aflat ca singura soluție pe care a gasit-o PSD-ALDE la problemele majore pe care le…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei intalnește joi (ora 18.00), in Sala Polivalenta din Targoviște, selecționata Lituaniei, in primul meci al unei duble decisive pentru calificarea la Euro 2020. Invinși de Portugalia și Franța in primele doua meciuri din preliminarii, tricolorii nu iși pot permite…

- Tehnologia si social media au remodelat dramatic Statele Unite în ultimul deceniu, iar americanii au sentimente împartite cu privire la aceste schimbari, releva un sondaj realizat de NBC News si "Wall Street Journal", conform Euronews citat de Rador.La mai bine de zece ani…