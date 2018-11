Stiri pe aceeasi tema

- Înca din 2014, Boris Rotenberg se afla pe lista de sanctiuni a SUA din cauza rolului sau în conflictul cu Ucraina și relațiilor personale cu președintele rus Vladimir Putin. Însa abia astazi presa scandinava a anuntat ca Rotenberg a dat în judecata patru banci regonale pe…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva Departamentului de Dezvoltare a Echipamentelor (EDD), agentia militara chineza care supervizeaza tehnologia de aparare, transmite Reuters. Motivul este achizitionarea unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, cu incalcarea sanctiunilor americane…

- Ministrul Comerțului din China, Zhong Shan, a declarat ca protecționsmul de care dau dovada Statele Unite va avea impact atat asupra Chinei, cat și asupra Statelor Unite și va dauna economiei globale, in contextul noilor sancțiuni impuse de Administrația de la Washington, relateaza Reuters, citat de…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters.

- Statele Unite ale Americii au facut marți publice noile sancțiuni impuse impotriva unor persoane fizice si juridice din Rusia dar si alte tari. Restricțiile economice si personale sunt aprobate in cadrul programului american indreptat impotriva activitații cibernetice rauvoitoare, dar si pentru incalcarea…

- Ministerul rus de Externe a afirmat joi, printr-un comunicat, ca noile sanctiuni impuse de Statele Unite impotriva unei companii ruse care a colaborat cu statul nord-coreean ar putea submina procesul de pace din Peninsula Coreea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Magistrații Judecatoriei sectorului 1 blocheaza, in mod abuziv, procesul civil deschis de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir impotriva mai multor jurnaliști ai postului Realitatea TV, dar și impotriva unor invitați permanenți ai lui Rareș Bogdan in emisiunea pe care o modereaza. Procesul – in care Dragomir…

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.