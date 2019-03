Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi a initiat un protest simbolic, programat pentru ziua de astazi, 15 martie, la ora 15:00, indemnandu-i pe afaceristi, dar si simpli cetateni din toata tara sa intrerupa activitatea timp de 15 minute. Si la Valcea o serie de firme si o parte a presei locale a anuntat…

- Consultantul politic Cozmin Gușa, acționar al Realitatea TV, i-a raspuns in direct actorului Tudor Chirila, care i-a aruncat manușa cu privire la independența postului de știri. "Realitatea TV este poate singura televiziune independenta, corecta, echilibrata", a declarat Gușa in startul emisiunii…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…

- Romanii vor putea cumpara produse de la magazin cu moneda euro, daca intra in mecanismul ratelor de schimb (ERM II) in 2022, a declarat Aura Gabriela Socol, profesor universitar ASE București, care a lucrat la Raportul de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro. Totuși, ea atrage…

- Postul National Geographic a prezentat un documentar in care explica de ce s-a prabușit aeronava Tarom in 1995 și prezinta pe larg faptele, iar raportul oficial ridica intrebarea daca aceasta tragedie nu putea fi evitata. (sursa: Facebook / Air Crash Investigations) In dimineața de 31 martie 1995, aeronava…

- Presedintele partidului aflat la putere in Romania, Liviu Dragnea, a intentat o procedura impotriva Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE), in urma unei anchete in care este acuzat in legatura cu folosirea de fonduri europene, a precizat miercuri CJUE pentru agentia France Presse.Plangerea…

- Presa belgiana scrie ca ingrijorarile Comisiei Europene fata de presedintia semestriala a UE preluata de Romania sunt justificate. Printre argumentele invocate sunt obsesia pentru modificarile din justitie, proasta gestiune a fondurilor europene si discursul agresiv antieuropean dovedit de foarte multi…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, referitor la declaratia senatorului liberal Florin Citu potrivit careia angajatilor din minister li se cere sa masluiasca datele privind executia bugetara pe anul 2018, ca presa din Romania ar trebui sa verifice…