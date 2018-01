Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump vrea ca imigrantii din El Salvador sa paraseasca SUA in 18 luni. Anuntul a fost facut in pofida eforturilor facute de catre reprezentantii imigrantilor si de Guvernul din El Salvador de a convinge Administratia Donald Trump sa continue sa ofere imigrantilor Statutul Temporar…

- Peste 200.000 de persoane provenite din El Salvador sunt obligate sa paraseasca Statele Unite in urmatoarele 18 luni, sau sa isi schimbe statutul de imiranti, a anuntat, luni, Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Departamentul de Justitie al SUA a inversat, joi, politica oficiala care a tolerat initiativele privind legalizarea vanzarii de canabis pentru uz recreational, la trei zile dupa ce statul California a lansat cea mai mare piata reglementata...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sâmbata, în vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana. Cel puțin opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters. Știre în curs de actualizare

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, s-a pronuntat impotriva imixtiunii Israelului si SUA in problemele interne ale Iranului, dupa ce liderii celor doua state au facut declaratii de sustinere a demonstrantilor care au provocat dezordine de strada.

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a...

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Statele Unite au suspendat toate serviciile de viza "non-imigrante" dupa arestarea unui angajat al consulatului sau in octombrie. Lucratorul a fost reținut in legatura cu legaturi suspectate cu un cleric care a fost acuzat de lovitura de stat esuata anul trecut in Turcia. Departamentul…

- Un cutremur de magnitudinea 5,2 a lovit joi regiunea Kubandan, in sud-estul Iranului. Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale, transmite AFP. Epicentrul seismului produs la ora locala 20:34 (17:04 GMT) se situeaza la aproximativ 140 kilometri nord de Kerman, conform…

- „Am ales acest moment pentru expoziție datorita aproprierii sarbatorii Craciunului. In primul rand o astfel de expoziție trebuie sa fie o bucurie sufleteasca pentru toți cei care o vor vedea, iar in al doilea rand aceasta ne face sa meditam mai mult asupra vieții noastre spirituale. Acestea…

- Proiectul de lege care mutileaza legislatia privind guvernanta corporativa a fost introdusa, marti, de la ora 17.00, in regim de urgenta, pe ordinea de zi a sedintei comune a comisiei pentru politica economica, comisiei pentru industrii si comisiei juridice din Camera Deputatilor. Coalitia PSD- ALDE…

- Universitatea Ștefan cel Mare Suceava- Facultatea de Istorie și Geografie- Departamentul de Științe Umane și Social Politice și Facultatea de Drept și Științe Administrative impreuna cu Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania și Structura Teritoriala Suceava a entitații amintite, organizeaza…

- Jeffrey Feltman, secretar general adjunct al ONU pentru Afaceri Politice, care a efectuat saptamana aceasta o vizita in coreea de Nord, si-a exprimat dorinta de a reduce tensiunile din Peninsula Coreea, a relatat, sambata, agentia nord-coreeana KCNA, citata de site-ul Reuters.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justiției propuneri de modificare a Codului penal in ceea ce privește infracțiunile de ucidere, de ultraj și de ultraj judiciar. "Și ieri am trecut printr-o situație foarte grava…

- Fiul lui Ali Abdullah Saleh, fostul presedinte yemenit ucis luni de rebelii houthi dupa ce a schimbat tabara in razboiul civil din tara sa, a chemat la razbunare impotriva miscarii siite proiraniene, a transmis televiziunea saudita al-Ekbariya TV, preluata de Reuters, care precizeaza ca nu a putut…

- Deputatul Rovana Plumb, vicepreședinte al PSD și fost ministru delegat pentru Fondurile europene in Guvernul Tudose, a declarat luni ca nu i se pare normal sa se dea o "serie intreaga de declarații" din partea premierului care nu coincid de multe ori cu poziții ale altor colegi de...

- „Analizand datele oficiale din S.I.I.I.R. (Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania) constatam ca in anul scolar 2016-2017 am avut 2.993.405 de elevi. Trist este ca 102.011 de elevi ( adica 3.41% din cei 2.993.405) nu au fost regasiti in anul scolar urmator. Stim doar ca 13.471…

- Reza Zarrab, om de afaceri cu cetatenie turca si iraniana, a declarat unui tribunal federal din New York ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a autorizat personal tranzactiile in cadrul unei scheme prin care Iranul era ajutat sa ocoleasca sistemul de sanctiuni.

- Pasagerii sint avertizați despre reținerea curselor cu citeva zile inainte. Aeroportul Ben Gurion situat la distanța de 14 km de la Tel Aviv nu va funcționa pe 1 și 2 decembrie din cauza grevei declarate de sindicate. Anunțul a fost facut de catre Departamentul serviciului consular al MAE in Twitter. …

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Departamentul de stat al SUA a scris luni pe site-ul institutiei un mesaj scurt dar extrem de clar si puternic impotriva tentativelor repetate ale guvernului de corupti PSD-ALDE de a modifica legile penale astfel incat sa ajute pe cei care au probleme cu legea. 623 621 0 621 0 1

- Deputatul PMP Robert Turcescu ii numeste "nemernici" pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dupa ce liderii PSD si ALDE au publicat un comunicat comun in care afirma ca "Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul…

- Dupa Olguța Vasilescu și ministrul Educatiei a avut o reacție dupa comunicatul SUA! Liviu Pop a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, referitor ingrijorarea exprimata de Statele Unite cu privire la legile justitiei, ca poate fi luat in calcul ce spun cei de pe margine, insa Parlamentul este cel care…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a analizat marți dimineața comunicatul transmis luni seara de Departamentul de Stat SUA pe marginea modificarii legilor justiției. „Departamentul de stat al Statelor Unite se exprima cum și cat i se permite. Se exprima, repet, cum și cat i se permite…Am citit și…

- Departamentul de Stat al SUA are un mesaj pentru oficialii romani in contextul protestelor de strada generate de modificarile controversate la legile justiției care sunt dezbatute in aceste zile in Parlament. Aceasta legislație, „propusa inițial de Ministerul Justiției, amenința progresul pe care Romania…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- Caștigatoarea etapei județene a Memorialului ”Gheorghe Ola” va fi decisa de comisiile AJF Vaslui, deși pe teren LPS Vaslui a obținut punctajul maxim. Real Junior Vaslui nu se impaca deloc cu gandul ratarii calificarii la faza zonala a Memorialului ”Gheorghe Ola” (U10) și a contestat mai multe rezultate…

- Manson a murit din cauze naturale duminica seara la spitalul Kern Country, a transmis printr-un comunicat Departamentul pentru Corectie si Reabilitare. Detalii despre circumstantele in care a murit Charles Manson nu au fost dezvaluite. El ispasea o pedeapsa pe viata la inchisoarea Corcoran din California…

- Bilantul seismului care a devastat duminica vestul Iranului a fost revizuit in mod oficial la 433 de morti joi, in contextul in care situatia in zonele sinistrate ramanea critica, relateaza AFP. Cutremurul s-a soldat cu 433 de morti, potrivit ultimului bilant prezentat la televiziunea de stat de catre…

- La finalul saptamanii trecute, in comuna Santandrei-Bihor s-a desfasurat turneul cu numarul trei din Campionatul Regional Transilvania la minirugby, o competitie care a fost organizata de catre clubul Vulturul Negru Oradea in colaborare cu Federatia Romana de Rugby prin Departamentul de Dezvoltare Transilvania.…

- Uniunea Europeana se va asigura ca acordul internațional referitor la programul nuclear al Iranului 'va continua sa fie implementat integral, de toate parțile sale', a declarat vineri șefa diplomației europene, Federica Mogherini, cu prilejul unei conferințe desfașurate la Samarkand, in Uzbekistan,…

- Aceasta desemnare a fost retrasa de Administratia George W. Bush in anul 2008, iar reincluderea pe lista statelor care sponsorizeaza terorismul ar insemna impunerea de noi sanctiuni unilaterale impotriva regimului stalinist de la Phenian. "Presedintele a spus ca va decide la finalul calatoriei",…

- "Suntem nevoiți sa acționam in mod simetric. Pe baza principiului reciprocitații, s-a decis sa se interzica intrarea in Federația Rusa unui numar de persoane din Canada. Lista este lunga, cu zeci de nume", a afirmat purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, intr-un comentariu pe site-ul…

- Mai sunt cinci etape din prima parte a campionatului in Liga a 3-a si, dupa toate calculele, titlul de campioana de toamna in Seria a 5-a, unde activeaza cele patru conjudetene, se va decide in Alba. „U” Cluj, marea favorita la promovare, a aratat slabiciuni si are de tras pentru a-si atinge obiectivul,…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…

- Administratia Donald Trump a impus, joi, o serie de sanctiuni vizând sapte cetateni nord-coreeni si trei entitati care au comis încalcari grave ale drepturilor omului, inclusiv munca silnica si abuzuri asupra solicitantilor de azil, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat in sedinta de guvern ca asteapta rezultate in urma "Trade Winds", cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul american al Comertului, care a avut loc la Bucuresti in luna octombrie.Tudose a facut aceasta afirmatie…

- Gary MacConnell este președintele companiei americane Green Global Tehnologies, prezenta la cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul de Comerț al SUA, Trade Winds. Acesta este, de asemenea, profesor in SUA și a observat potențialul tinerilor romani in ceea…

- Plenul Camerei Deputaților decide, marți, daca aproba sau respinge cererea DNA de urmarirea penala a Rovanei Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene. Comisia Juridica a dat aviz negativ solicitarii DNA.

- Departamentul de poliție din Dubai va continua transformarea orașului intr-unul futurist prin introducerea unor motociclete demne de universurile SF. Dubai are deja taxiuri zburatoare, ofițeri roboți și software-uri de recunoaștere faciala in aeroporturi. Acestora li se vor alatura acum motocicletele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului incheiat in 2015 cu marile puteri (SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța) și a anunțat o strategie americana mai dura fața de Teheran, transmit agențiile de presa internaționale.…

- Președintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca SUA vor menține sancțiunile impuse regimurilor din Cuba și Venezuela pana la restabilirea libertații politice și religioase in aceste țari, transmite Reuters. "Înfruntam regimuri imprevizibile din Iran pâna în…

- Israelul a decis, joi seara, retragerea din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), intr-o actiune de solidaritate cu Statele Unite, informeaza cotidianul Haaretz si site-ul Ynetnews.com. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat Ministerului israelian de…