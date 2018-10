Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca eliberarea pastorului american Andrew Brunson din custudia autoritatilor din Turcia ar fi un pas important si „singurul lucru corect de facut”, in contextul in care vineri are loc urmatoarea audiere, relateaza Reuters.

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca un tribunal turcesc, nu politicienii, va decide soarta pastoului american Andrew Brunson, care a fost retinut pentru acuzatii de terorism, a starnit controverse intre Ankara si Washington, relateaza Reuters.

- Un tribunal din Turcia a respins apelul pastorului american, Andrew Brunson, prin care el cerea sa fie eliberat din arestul la domiciliu si sa ii fie ridicata interdictia de calatorie, dar un alt tribunal, de rang mai inalt, urmeaza sa ia o decizie, conform avocatului lui Brunson, Ismail Cem Halavurt,…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie in Turcia;…

- Informatiile potrivit carora o femeie cu cetatenie turca arestata in Israel a fost eliberata ca urmare a unei intelegeri cu Statele Unite in schimbul eliberarii pastorului american Andrew Brunson din Turcia sunt "complet nefondate", a declarat vineri un responsabil turc, relateaza Reuters. …