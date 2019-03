Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, o mare economie emergenta perceputa candva ca o stea in ascensiune de catre investitorii internationali, a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut. Contractarea economiei vine după ce lira turcească s-a depreciat cu 30% faţă…

- "Puteti sa mai vorbiti de democratie in tarile Uniuniunii Europene (UE) care tocmai au particopat la (un summit) cu (presedintele egiptean Abdel Fattah) el-Sisi care a pus sa fie executati noua tineri saptamana trecuta?", a declarat Erdogan, relateaza news.ro. "Nu este posibil sa intelegi…

- 'Noi am incheiat un contract cu Rusia cu privire la rachetele S-400, deci este exclus sa intoarcem spatele acestui acord. Este o afacere incheiata', a afirmat sambata Erdogan, intr-un interviu la postul CNN Turk. Washingtonul a aprobat in decembrie vanzarea sistemului american de aparare antiaeriana…

- Ne îndreptam catre o criza diplomatica între China și Turcia? Beijingul a anunțat luni ca a protestat în mod oficial pe lânga Ankara în urma unor critici virulente din partea Turciei la adresa tratamentului aplicat minoritații turcofone uigure din provincia Xinjiang, unde…

- 'Ne asteptam ca promisiunea de a crea o zona de securitate pentru a ne proteja frontierele de teroristi sa fie indeplinita in cateva luni. In caz contrar, noi singuri vom face asta', a declarat Erdogan intr-un discurs transmis de televiziunea turca. 'Rabdarea noastra nu este nelimitata si…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis o avertizare de posibile acte teroriste catre cetațenii americani. Pe contul sau oficial de Twitter, se solicita ca masurile de precauție sa fie intarite in Barcelona in timpul sarbatorilor de Craciun și de Anul Nou, in special in La Rambla, anunța El Pais…

- Kremlinul a declarat miercuri ca va continua vanzarea de sisteme antiracheta rusesti S-400 catre Turcia, in pofida aprobarii de catre Departamentul de Stat al SUA a unei posibile vanzari a sistemului concurent Patriot catre Ankara, transmite Reuters preluata de Agerpres. Pentagonul a anuntat…

- Un accident feroviar extrem de grav a avut loc joi dimineața, in jurul orei locale 6:30, in Ankara, Turcia, dupa ce un tren de mare viteza s-a ciocnit de o locomotiva, intr-o gara. Noua persoane au murit și alte 46 au fost ranite, dupa ce un tren de mare viteza, care se indrepta spre Konya (vestul…