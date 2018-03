Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care vor construi conducta Nord Stream-2 vom putea fi inlcuse in lista neagra a sanctiunilor, a declarat Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al Statelor Unite. „In general, dupa cum știți, noi nu tindem sa comentam efectul sancțiunilor, dar am facut cunoscut faptul…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Moscova a ironizat marti inlocuirea lui Rex Tillerson de la conducerea Departamentului de Stat al SUA, intrebandu-se daca Rusia, acuzata de amestec in alegerile prezidentiale care l-au adus la putere pe Donald Trump, va fi si de aceasta data declarata vinovata, informeaza AFP.'Nimeni nu a…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- 'Ne-am inteles bine insa am avut si dezacorduri', a declarat Donald Trump la Casa Alba. 'Cand te uiti la acordul nuclear iranian: eu credeam ca este ingrozitor, el credea ca este in regula', a spus presedintele american. Totodata, Donald Trump a afirmat ca a vrut sa-si reinnoiasca echipa…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Securitatea energetica a Europei si dependenta de gazele rusesti. O tema care preocupa decidentii UE din ce in ce mai mult, pe masura ce relatiile cu Rusia devin mai reci cu fiecare zi care trece. Europarlamentarul Ramona Manescu a explicat pentru Evenimentul Zilei despre solutiile UE la aceasta problema,…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Anuntul rasunator facut joi de Vladimir Putin in legatura cu noile arme ruse "invincibile" arata ca Moscova "incalca tratatele" privind controlul rachetelor, a reactionat Departamentul de Stat american, scrie AFP."Nu consideram ca este o atitudine demna de un actor mondial major", le-a declarat…

- In prima parte a anului viitor, tara noastra are marea sansa de a fi in fruntea Uniunii Europene timp de sase luni. Chiar daca, astazi, riscul de a parea nepregatiti in fata uzantelor si a procedurilor birocratice de la Bruxelles este unul destul de mare, Romania este obligata de aceasta misiune importanta…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- "Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie si pierderi de vieti omenesti nu ar fi avut loc", a declarat pentru presa purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. Cel putin 46 de civili au fost ucisi joi."Asta ne aminteste de responsabilitatea…

- Rezultatele unui sondaj realizat in cadrul proiectului Sputnik.Opinii, la care au participat peste trei mii de cetațeni din Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia, arata ca majoritatea europenilor nu considera Rusia parte a Europei.

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Intalnirea ar fi avut loc in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud. Aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul de Stat de la Washington, potrivit AFP. Scopul intalnirii In cursul vizitei efectuate…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere bilaterala cu ministrul interimar al afacerilor externe al Republicii Slovace, Ivan Korcok, vineri, in marja conferintei de securitate de la Munchen, informeaza un comunicat al…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor Apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv cetateni straini, pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze ale mortii' si pentru sugerarea 'in mod public si impotriva realitatii' a faptului ca natiunea si statul poloneze au fost complice la crimele comise de Germania…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Un avion de lupta rusesc a fost foarte aproape sa intercepteze un avion de supraveghere al marinei americane, in timp ce zbura in spatiul aerian international deasupra Marii Negre, au declarat pentru CNN trei oficiali din domeniul apararii, transmite News.ro . Pilotii americani sustin ca avionul rusesc…

- Statele Unite sunt "bulversate de eforturile autoritatilor ruse de a reprima opozitia politica", a declarat luni agentiei France Presse purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Polonia dorește ca sancțiunile SUA sa se rasfranga și asupra proiectului de construire a conductei de gaz Nord Stream-2 intre Rusia și Germania, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Jakub Morawiecki, intr-un interviu cu Dziennik Gazeta Prawna. „Vrem ca construcția conductei de gaz “Nord Stream-2”…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson a declarat, dupa o intrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, ca proiectul gazoductului ruso-german "North Stream 2" submineaza stabilitatea si securitatea Europei.

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazdoct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sambata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- „Consumați romanește!” Acesta pare sa fie sfatul analiștilor economici, dupa ce ne-am lasat produsele autohtone pe planul doi. Analiștii ne avertizeaza ca degeaba avem o economie bazata pe consum daca acesta este orientat catre produsele din import. Și pe buna dreptate, pentru ca, in prezent, aproximativ…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Grupul rus Gazprom si-a majorat anul trecut exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, transmite Reuters. De asemenea, Alexei Miller a informat…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca in 2017 livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg. Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander…

- Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat ca anul viitor grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte spre Europa cel putin 180 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…